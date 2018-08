‘Doctor Who’ i els 97 episodis extraviats en el temps

Gairebé tan icònica com el Big Ben o les cabines de telèfon vermelles, la sèrie Doctor Who s’ha guanyat amb els pas dels anys l’estatus de patrimoni audiovisual del Regne Unit. Malgrat haver-se emès de manera discontínua, la saga de ciència-ficció és una de les més longeves de la televisió i continua tenint molts seguidors que mantenen apassionades discussions cada cop que la BBC anuncia que canviarà d’actor protagonista, cosa que ha passat tretze vegades al llarg de la seva història. Tot i tractar-se d’un dels símbols de la televisió pública britància, també ha patit les inclemències del pas del temps, i especialment de les males condicions d’emmagatzematge.

Estrenada el 1963, Doctor Who és divideix en dues grans etapes. La primera, l’anomenada sèrie clàssica, comprèn des de l’inici fins a l’any 1989, mentre que la segona, la sèrie moderna, va començar el 2005 i encara dura. Els seguidors que vulguin viatjar en el temps per descobrir els orígens del Doctor es trobaran amb alguns forats negres: 97 episodis que actualment no estan disponibles.

Entre el 1967 i el 1978 una gran quantitat de material que estava emmagatzemat a la BBC va ser destruït, esborrat o va quedar deteriorat a causa de la mala qualitat dels suports que utilitzaven. En aquesta escabetxada van sortir perjudicats 106 dels 253 episodis produïts durant els sis primers anys de Doctor Who. Eren els capítols protagonitzats pel primer i el segon doctor, interpretats per William Hartnell i Patrick Troughton. Un dels episodis més enyorats és l’ultima part de The tenth planet (1966), un conjunt de quatre capítols. El període perdut té una gran importància per als fanàtics de la sèrie, que voldrien viatjar en el temps com el seu ídol per recuperar-lo, perquè conté la primera escena de regeneració -el pas d’un doctor a un altre- de la història de Doctor Who i, per tant, és també l’últim episodi en què apareix William Hartnell.

La fascinació per l’episodi ha portat alguns personatges a intentar fer-hi negoci: l’any 1992 un home que utilitzava el pseudònim de Roger K. Barrett es va adreçar a la BBC per oferir-li una suposada còpia del capítol a canvi de 500 lliures. La cinta va resultar ser una estafa i la BBC ho va descobrir abans de desembutxacar els diners. L’any 2000 la cadena pública va editar un DVD en què es reconstruïa la quarta part a través de fotografies, petits fragments que havien sobreviscut i trossos d’àudio. Els responsables de fer aquesta feina tan delicada van ser el Doctor Who Restoration Team, un equip format per fans que col·labora amb el departament de documentació de la BBC des de l’any 1992.

La troballa nigeriana

La cerca i captura dels episodis perduts de Doctor Who va viure un moment de glòria l’any 2013, quan la BBC va fer públic que s’havien trobat en una televisió de Nigèria 9 dels 106 capítols que ja no estaven disponibles a l’arxiu de la cadena pública. A banda d’aquests episodis, també se’n van trobar dos més que la BBC ja tenia en còpia als seus arxius. La descoberta no podia arribar en millor moment: aquell any Doctor Who celebrava el 50è aniversari.

El responsable del descobriment va ser Philip Morris, un executiu de Television International Enterprise Archive. Conegut com l’Indiana Jones de la indústria audiovisual, Morris està especialitzat en la recuperació de material cinematogràfic i televisiu perdut. En el seu moment Morris va explicar que va trobar les cintes a la cadena de televisió “esperant en una prestatgeria amb un tros de cinta adhesiva que deia «Doctor Who»”.

Considerat el botí d’episodis perduts de Doctor Who més preuat de les darreres tres dècades, el descobriment inclou capítols protagonitzats per Patrick Troughton, el segon actor que va encarnar el senyor del temps.

En el material recuperat hi havia cinc episodis de la història The enemy of the world i quatre episodis d’una sèrie de sis titulada The web of fear, en què el doctor combat un robot ieti escampant un bolet verinós al metro de Londres. Els arxius de la BBC disposen d’una còpia del primer episodi i, gràcies al descobriment de Morris, només els falta un capítol, el tercer, per completar tota la trama. Quan es anunciar que s’havien trobat els episodis, Mark Gatiss, guionista i actor que ha participat en les temporades més recents de Doctor Who, va assegurar que The web of fear “és la quinta essència d’una història de Doctor Who i la cosa més britànica que et puguis imaginar”.

La BBC va saber aprofitar el tresor trobat per Morris: va remasteritzar les còpies, que no s’havien vist des de l’emissió original, feia més de quaranta anys -i que alguns dels seguidors de la sèrie ni tan sols havien vist-, els va posar a la venda a iTunes i posteriorment en va fer el llançament en DVD.

Mentre els fans de la sèrie de Doctor Who esperen que algun dia es recuperin els 97 episodis que es van extraviar en el temps, ja es preparen per descobrir una nova etapa i un nou Doctor, el tretzè de la història de la sèrie. Aquesta tardor la BBC estrena l’onzena temporada de l’etapa moderna, la primera en què el Doctor serà interpretat per una dona, Jodie Whittaker, que pren el relleu de Peter Capaldi.