Dolera, Sorogoyen o Marqués-Marcet, a la sèrie ‘confinada’ de la HBO

La HBO també tindrà sèrie sobre les penalitats d’haver-se de quedar a casa pel coronavirus. Es dirà En casa i seran cinc episodis, cadascun dels quals dirigit per un realitzador diferent: Leticia Dolera, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet i Elena Martín. Són cinc històries diferents, però agermanades per la quarantena. Els capítols es filmaran a casa dels mateixos directors i els intèrprets seran ells mateixos i les persones que els acompanyen en els seus respectius confinaments. No hi haurà equip de rodatge: només un telèfon mòbil d’última generació i alguns complements per poder oferir una mirada autoral al món de les relacions personals en píndoles de quinze minuts. No hi ha un gènere únic: cada director ha triat quin terreny aborda i, per tant, entre els resultats hi ha des de la ciència ficció a la comèdia romàntica.

La sèrie no té data d’estrena, però arribarà les pròximes setmanes als 21 territoris en els quals opera HBO Europe. Es tracta d’una creació de Warner, amb la col·laboració de Caballo Films, i se suma a la llista de sèries confinades que, a TV3, TVE o a la xarxa, han proliferat darrerament fent de la necessitat virtut.