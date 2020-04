260x366 Dos diaris amb portades plenes de logotips Dos diaris amb portades plenes de logotips

Dos diaris apareixen amb portades sospitosament semblants. Tant La Razón com La Vanguardia col·loquen a primera pàgina un escampall de logotips d’empresa. N’hi ha alguns de repetits a banda i banda –Ferrovial, Banc Sabadell...– i d’altres d’eloqüentment específics: així com al diari de Planeta hi posen quatre diputacions del PP, i marques com Cruzcampo i Campofrío, al de Godó hi apareix Danone i Borges. Tots dos recorren a posar un hashtag com a titular. En el cas de La Razón és #JuntosResistiremos, mentre que La Vanguardia opta per un simple #Gràcies i un text d'agraïment a tutti quanti, del personal sanitari als serveis de transport, passant pels científics i els quiosquers.

Aquests dies la premsa es pregunta quin serà el món que quedarà quan passi, o es retiri, el coronavirus. També és pertinent preguntar-se com acabarà afectant el periodisme. I com quedarà això de la independència editorial si s’instaura una nova crisi galopant.

Anant de cara

A les xarxes trobo un tuit de fa quatre mesos del cap d’opinió d' El Mundo on responia a un internauta: "Tu el que vols és que tombem Sánchez. Hi treballem. No t’impacientis. Abraçada!" Se sol subratllar que la premsa espanyola es diferencia de l'anglosaxona perquè no demana el vot per a cap partit. Però que els editorials no siguin explícits no vol dir que les intencions no siguin prou evidents i declarades. En tot cas, treure un polític del càrrec mai hauria de ser un objectiu de la premsa, sinó un efecte col·lateral de la fiscalització de (tot) el poder.

Àlbum de titulars

Corona i Covid, els noms dels bessons que va escollir una parella índia per als seus fills (vist en uns quants mitjans: si mai tinc bessons, els hi posaré Lamare i Deltano).