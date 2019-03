Dos fantasmes: el 155 imminent i la via Iceta

260x366 el mundo 29/03/2019 el mundo 29/03/2019

El titular de portada de 'La Razón' diu: "Casado porta al programa l'aplicació imminent del 155". I un avanttítol explica que el diari "accedeix al capítol sobre Catalunya". Aquest "accedeix" és un verb curiós. Suggereix que és el diari el que ha comès la proesa de trobar-lo, quan resulta evident que és el PP el que filtra al seu mitjà predilecte una mesura del programa, a mode de globus sonda. Que l'aplicació sigui "imminent" i no condicionada a cap fet concret és un escàndol democràtic, però a aquestes altures de la pel·lícula poques coses sorprenen el sofert lector. Diu un subtítol, a més, que "planteja retirar els fons a ERC i el PDECat i recuperar el control de les presons".

L'altre gran tema polític són les declaracions d'Iceta segons les quals "si el 65% dels catalans vol la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme per habilitar-la". Diversos ministres de Sánchez –com ara José Luis Ávalos o Carmen Calvo– l'han desautoritzada. I també Meritxell Batet, coreligionària seva al PSC, aigualia el significat de la frase. Però, tot i això, un dels subtítols de portada d''El Mundo' és: "Ferraz evita corregir els socialistes catalans". Per què neguen la major? Doncs perquè si expliquen que ningú del PSOE ha fet seves les paraules del líder del PSC se'ls desmunta el titular de portada, que és: "El separatisme ofereix investir Sánchez al conèixer la 'via Iceta'". Enlloc s'aclareix quina forma concreta ha tingut aquest presumpte oferiment (que ja al text es rebaixa a un "considera"). O qui ha estat l'encarregat de traslladar la proposta. O de rebre-la. O quina és la contrapartida concreta que s'exigeix. Però hi ha titulars tan sucosos i convenients que no necessiten res més. No són resums d'una col·lecció de fets i dades, sinó que tenen vida pròpia. Un cop surten del laboratori que els fabrica.