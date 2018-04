Euroescepticisme i drama a la noquejada premsa espanyola

260x366 portada abc 6/4/18 portada abc 6/4/18

Un! El titular d''El País' és "Alemanya nega la rebel·lió i deixa lliure Puigdemont". Velada acusació de negacionisme. La rebel·lió va existir, afirmen, només que la miop Alemanya no la veu.

Dos! "Alemanya complica el judici de Puigdemont en no acusar-lo de rebel·lió", obre 'La Razón'. Quin "complica" més suau, tenint en compte el ganxo d'esquerra etzibat. Menudalla.

Tres! Mentre la premsa il·lustra les primeres pàgines o bé amb Puigdemont o bé amb Cifuentes, el diari de Paco Marhuenda opta per una imatge de "Rajoy, amb les netejadores dels hotels, les 'kellys', a Moncloa". Impagable.

Quatre! 'Libertad Digital' cedeix l'obertura a l'advocat de Vox, per fer-li dir que "S'ha de plantejar si cal que Espanya segueixi obeint les ordres de la UE". El mateix mitjà que amenaçava, dia sí, dia també, amb la terrible expulsió de Catalunya de la Unió si la independència prosperava.

Cinc! Losantos, al mateix mitjà, dient que un tribunal alemany "expulsa Espanya de la Unió Europea".

Sis! I, sense sortir de 'Libertad Digital', l'editorial titulat "L'últim fracàs de l'operació diàleg". 'Acualor'? Però quin diàleg??

Set! 'El Mundo' també s'apunta ara a blasmar Europa. Diu l'editorial: "El dany és profund no només per a Espanya sinó per a les mateixes institucions comunitàries, assetjades per una onada euroescèptica que ara serà més difícil de contenir".

Vuit! L''Abc' titulava dimecres, arran de la petició del fiscal d'extradir el president català: "Alemanya marca el camí de tornada dels colpistes fugits". Gran capacitat endevinatòria. Rappel encara riu.

Nou! Editorial d''OK Diario': "Que aquest jutge jutgi a Alemanya". De les extradicions de nazis negades per la justícia espanyola, ni piu.

Deu! En resum: és que Alemanya ens té mania. Com Bèlgica. Com Suïssa. Com el Regne Unit. Com Finlàndia. Com Dinamarca. Com...

KO!