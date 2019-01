Els espectadors decidiran diumenge quin ‘triunfito’ anirà a Eurovisió

Deu cançons, interpretades per nou concursants de l’última edició d’ Operación Triunfo, competiran demà per convertir-se en la representant espanyola al festival d’Eurovisió d’aquest any, que se celebrarà a Tel Aviv el 18 de maig. Els espectadors de La 1 tindran l’última paraula en la gala que la televisió pública oferirà a partir de les 22.05 h i de la qual sortiran el tema i l’intèrpret que participaran al certamen.

El programa especial, conduït pel presentador d’ Operación Triunfo, Roberto Leal, comptarà amb un jurat format pel productor executiu d’Universal Music (i jurat d’ OT ), Manuel Martos; la cantant i exconcursant d’Eurovisió Pastora Soler; el DJ i locutor de Los 40 Tony Aguilar, i el compositor israelià Doron Medaile, autor de Toy, la cançó guanyadora de l’última edició del festival. TVE deixa clar, però, que la seva funció consistirà únicament en “valorar el potencial de les candidatures” perquè els espectadors puguin votar amb més coneixement de causa. La decisió, doncs, recaurà exclusivament en el públic, i es prendrà mitjançant una única votació en què la cançó amb més suports serà l’escollida per viatjar a Israel.

Es tracta d’un mecanisme molt similar al que l’any passat va servir per triar Alfred i Amaia com a representants espanyols al certamen (si bé en aquella ocasió es van fer dues rondes de votació) i que hauria de permetre evitar controvèrsies com la de fa dos anys, quan es va acusar el jurat professional de decantar-se per Manel Navarro (que no era el candidat preferit del públic) per afinitats personals.

Poca il·lusió

Alhora, el fet que la decisió estigui en mans de l’audiència permet assenyalar María i el seu reggaeton Muérdeme com la principal favorita de la nit. Aquest tema, compost per Juan Luis Suárez, David Feito, Victoria Riba, Nuria Azzouzi i Rosa Martínez, va ser el més votat a la web de RTVE durant la primera fase de selecció, quan es va passar de les disset propostes inicials a les deu finalistes. Aquella primera tria, però, es va fer al desembre a partir d’un fragment d’un minut de cada cançó: els temes complets no es van poder sentir fins aquest dijous, quan la cadena els va penjar al seu portal. Malgrat partir amb aquest avantatge, María ha deixat clar que no té un interès especial a viatjar a Tel Aviv. “Crec que hi ha companys a qui els faria més il·lusió que a mi [participar a Eurovisió]”, va dir la setmana passada en una entrevista a la revista Shangay en què va qualificar la cançó que li ha tocat defensar com a “ultracomercial”. “És un tema que m’han adjudicat i no té res a veure amb mi. Crec que es veurà molt que és una cosa aliena”, va afirmar. En la seva opinió, qui hauria de participar al festival és Famous, el guanyador d’ OT, que ho intentarà amb No puedo más.

De totes maneres, des del punt de vista estadístic qui parteix amb més opcions d’imposar-se en el programa de demà són Miki i Natalia, que a banda d’interpretar en solitari La venda i La clave, respectivament, formen l’únic duet que competirà en aquesta gala, amb el tema Nadie se salva. Si el terrassenc Miki aconsegueix la victòria amb alguna d’aquestes dues peces serà el tercer any consecutiu que un català representa Espanya a Eurovisió, després del sabadellenc Manel Navarro i el pratenc Alfred García. Si hi va acompanyat de Natalia, a més, seria el segon any seguit que el certamen rep una parella formada per un català i una pamplonesa.

La resta de cançons que competiran demà són Se te nota (interpretada per Carlos Right), Qué quieres que haga (Julia), Todo bien (Marilia), Hoy vuelvo a reír otra vez (Noelia) i Hoy soñaré (Sabela). A més, el programa comptarà amb la presència d’Eleni Foureira, que l’any passat va quedar segona a Eurovisió representant Xipre.

Més enllà d’escollir el candidat espanyol al festival, l’especial de demà servirà per acomiadar definitivament els concursants d’ OT2018, que va celebrar la final el 19 de desembre i per Sant Esteve va oferir la gala nadalenca tradicional. En aquest retrobament, però, no hi seran tots: en una decisió polèmica, els responsables de l’acadèmia només van adjudicar cançons a tretze dels setze triunfitos (malgrat que hi havia disset temes preseleccionats). A més, quatre d’aquests tretze van quedar descartats quan la llista de cançons es va reduir a deu.