Filmin es podrà veure al servei televisiu Vodafone One TV

La plataforma de cinema i sèries independents Filmin estarà disponible al servei de televisió de pagament de Vodafone. Les dues companyies han signat un acord de col·laboració que converteix l’empresa telefònica en l’operador en exclusiva de Filmin. Els clients de Vodafone, doncs, tindran accés al catàleg de la plataforma tant a través del seu servei de televisió, Vodafone One TV, com dels dispositius mòbils. En el cas de la televisió, Filmin estarà integrat en el descodificador dels usuaris, mentre que els clients dels serveis de telefonia hi tindran accés gratuït durant dos mesos, i un cop passat aquest període de temps podran contractar-lo per 7 euros al mes.

Filmin es va crear l’any 2007 i actualment compta amb un catàleg de 10.000 títols, amb especial èmfasi en el cinema independent, el clàssic i l’espanyol. A més, la plataforma, el primer servei de streaming sota demanada nascut a Espanya, ofereix una selecció de 200 sèries.