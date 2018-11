Fora caretes: Casado assumeix que Vox és un fill seu

260x366 LARAZON2711 LARAZON2711

Sempre s'havia dit que si a Espanya no hi havia un partit rellevant d'ultradreta era perquè el PP acollia entre els seus milions de votants també aquells que encaixaven en aital perfil. Després va venir Ciutadans i queda per a la memòria aquell intent d''El País' de fer-los passar com si no fossin ni d'esquerres ni de dretes. Esclar, quan resulta –segons el CEO– que el 60% dels seus votants consideren que el franquisme va tenir "coses positives", un comença a sospitar que potser una micona de dretes sí que ho deuen ser. Res, 'un pelín'.

I després hi ha Vox, el partit més desacomplexat dels que sedueixen als xenòfobs, nostàlgics del franquisme i resta de bona gent. Diu 'El Mundo', aquest dimarts, que "Casado decideix anar al xoc amb Vox a la cerca del vot útil". Se'l veu content, al diari. Més que no pas 'La Razón', que ofereix el titular més moderat (!) i dubitatiu "Casado no renuncia al vot de Vox i el PP es divideix". Aquest paràgraf és eloqüent: "Casado ha decidit jugar-se-la a intentar separar el possible votant de Vox, que era del PP, de la crítica al nou partit. No vol ofendre els votants desencantats perquè no es resigna a perdre'ls. Però aquest equilibri és molt difícil i comporta, sens dubte, importants riscos, ja que en temes com la immigració o els valors el poden allunyar massa del centre". Més avall, es ve a dir que torna la doctrina dura d'Aznar i que Casado enterra el mel·liflu marianisme.

Que 'La Razón' –un dels diaris més perfumats amb l''eau de clavegueram' de l'Estat– estigui preocupada per la deriva cap a la ultradreta del PP dona la justa mesura de fins a quin punt Espanya està caient en una deriva de fascinació pels règims autoritaris. "Ara bé, tot i les crítiques, Génova no pot anticipar-se a escenaris futurs i tancar-se portes com la del pacte amb Vox", diu el diari, cosa que, resumint, vol dir: calceu-vos.