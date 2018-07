Fox apuja fins als 27.700 milions d'euros la seva oferta per quedar-se Sky

La companyia nord-americana 21st Century Fox ha apujat fins a 24.500 milions de lliures (uns 27.700 milions d'euros) la seva oferta per comprar el 61% que encara no posseeix de la plataforma de televisió britànica Sky. En un comunicat remès aquest dimecres a la Borsa de Londres, l'empresa propietat de Rupert Murdoch ha precisat que aquesta oferta supera en un 12% la que va presentar fa uns mesos Comcast per quedar-se Sky, i en un 30% la proposta inicial plantejada per Fox l'any 2016.

S'espera que les autoritats britàniques informin aquesta setmana sobre si aproven aquesta operació, després d'haver-la qüestionat anteriorment per por a la creació d'un monopoli mediàtic al Regne Unit, ja que Murdoch posseeix, a través del grup News Corp., diversos diaris en aquest país, com 'The Times', 'The Sunday Times' i 'The Sun'.

El mes passat el govern britànic va revelar que l'empresa nord-americana Disney s'havia ofert a operar durant 15 anys el canal de notícies Sky News si prosperava l'oferta de 21st Century Fox per comprar Sky, la qual cosa compliria amb l'exigència dels reguladors de la competència, que havien demanat separar aquest canal de la resta del grup abans d'autoritzar l'operació. Paral·lelament, Disney va oferir l'any passat 52.400 milions de dòlars per quedar-se la majoria del negoci audiovisual de Fox, però fa unes setmanes Comcast va millorar l'oferta fins als 65.000 milions de dòlars.

Alhora, però, Comcast competeix amb Fox per quedar-se Sky, i al febrer va oferir 22.100 milions de lliures (més de 25.000 milions d'euros) per comprar la plataforma britànica. A diferència de l'oferta de Fox, aquesta sí que ha rebut el vistiplau per part de les autoritats britàniques de la competència.