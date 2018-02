Francino critica la portada d''El País' a la SER: "Per comparar Tejero amb gent votant, que no m'hi esperin"

260x381

"Em crida l'atenció, em preocupa i em cabreja el vincle que des de fa setmanes alguns intenten establir entre el 23-F i el que va passar l'1 d'octubre a Catalunya". Amb aquestes paraules, i en un editorial titulat 'Comparacions odioses', ha obert Carles Francino 'La ventana' de la SER d'aquest divendres, el mateix dia que 'El País' –que, igual que l'emissora, pertany al grup Prisa– situa en portada un reportatge titulat "Felip, espero que això mai no et passi a tu", que, amb motiu del 37è aniversari del cop d'Estat d'Antonio Tejero, compara els fets del 23-F del 1981 amb els de l'1-O del 2017, i els discursos amb què hi van respondre, respectivament, els reis Joan Carles I i Felip VI. Tot i així, el periodista no ha fet cap referència explícita a la portada del diari.

"De veritat algú pot posar al mateix nivell un avalot militar amb tancs als carrers i una votació ciutadana? Estem parlant seriosament? És això el que necessitem per desescalar el conflicte?", s'ha preguntat Francino, i ha afegit: "Per comparar Tejero amb gent votant, a mi que no m'hi esperin. Segueixo convençut que no necessitem tirar més gasolina al foc".

El presentador, que mai no ha amagat la seva oposició al procés independentista, s'ha reafirmat en aquest posicionament, però ha admès també alguns dubtes pel que fa a la resposta que hi està donant l'Estat. "Res no es pot construir saltant-se la llei a la brava, això per a mi no admet cap dubte", ha dit, però ha afegit. "No veig gens clara la presó preventiva per a alguns dels seus dirigents [del moviment independentista]".