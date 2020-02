Frank Blanco presentarà 'Typical spanish' a TVE

Sis mesos després d'abandonar per sorpresa Zapeando, Frank Blanco torna a la televisió per ser el presentador de Typical spanish, el concurs familiar en què treballa TVE. El nou espai és una adaptació del format internacional I love my country, emès a 38 països, i en ell dos equips de famosos hauran de competir per un premi.

Blanco no estarà sol al programa: l'acompanyaran Florentino Fernández i Vicky Martín Berrocal, que seran els encarregats de capitanejar els dos equips de celebrities. A través de diferents proves, els concursants hauran de demostrar els seus coneixements sobre cultura i tradicions espanyoles. Les preguntes i jocs poden tractar temes diversos: des de fites esportives fins a èxits musicals, gastronomia o dades estadístiques sobre Espanya. Segons ha explicat la cadena, els concursants rebran el suport del públic, que anirà vestit amb els colors de la selecció espanyola, i una banda de música que jugarà un paper clau en algunes proves.