Galaxy S20: Samsung vol tot el 5G

Malgrat que els desplegaments de les xarxes mòbils de cinquena generació (5G) encara són incipients, i que els usuaris de smartphone no seran els beneficiaris principals de la millora de prestacions que aporten, és lògic pensar que els compradors d’un telèfon de gamma alta no voldran gastar-se 1.000 euros o més en un aparell que els durarà dos o tres anys sense tenir la seguretat que podran gaudir de la rapidesa del 5G quan d’aquí a un temps comenci a haver-hi cobertura a la seva zona. Aquest és el segment de mercat al qual Samsung, la principal marca mundial de smartphones, adreça els tres models Galaxy S20 que va presentar dimarts en actes simultanis a San Francisco i Londres. La marca ja disposa de variants compatibles amb el 5G d’alguns dels seus models existents -i amb aquests es disputa amb Huawei la corona de la marca que ha venut més telèfons 5G-, però els nous S20 són els primers que neixen amb aquesta compatibilitat integrada en tota la gamma. La firma coreana pretén aprofitar la finestra d’oportunitat de sis o set mesos que té per situar-se com a referent d’aquest segment, ja que Apple no traurà els primers iPhones 5G fins al setembre i els nous models de Huawei sortiran coixos per la prohibició d’incloure els serveis i les aplicacions de Google.

De fet, Samsung va burxar en aquesta última ferida del seu rival xinès durant la presentació dels Galaxy S20, presumint de funcions dels aparells vinculades als serveis d’empreses d’internet que ara com ara són inaccessibles a Huawei. Entre altres, els nous telèfons poden servir com a consoles mòbils per als videojocs de la plataforma al núvol Xbox de Microsoft -la baixa latència del 5G és ideal per als jocs en línia-, mitjançant un acord amb Netflix els compradors dels S20 podran accedir a contingut audiovisual exclusiu del servei de vídeo a la carta, i centrant-nos en Google, els usuaris de qualsevol dels tres models seran els primers en fer videoconferències en alta definició amb el servei Duo, i en poder retransmetre en directe vídeo de resolució 8K mitjançant YouTube, una opció que fa els S20 molt atractius per a la nova fornada de creadors audiovisuals.

Aquesta última funció és conseqüència de l’altra gran aposta que Samsung ha fet en els Galaxy S20: la fotografia i el vídeo. Dels models emblemàtics que la marca presenta cada febrer -anteriorment dins del MWC de Barcelona, i últimament uns dies abans per desmarcar-se de l’allau de novetats del congrés- ja sabem que en podem esperar les especificacions més completes i avançades. En aquest cas parlem de pantalles de 6,2 (S20), 6,7 (S20+) i 6,9 polzades (S20 Ultra), totes amb una freqüència d’actualització de 120 Hz que proporciona una gran fluïdesa a les imatges en moviment; de la compatibilitat ja esmentada amb les xarxes 5G i les wifi 6; d’un increment de capacitat de les bateries respecte a la generació S10 anterior; de processadors d’alt rendiment i baix consum, i de nombrosos detalls d’integració amb accessoris externs i aparells de domòtica. Però en aquesta ocasió, a més, Samsung s’ha proposat evitar que cap rival li passi la mà per la cara en qualitat i flexibilitat d’imatges. Els tres models tenen configuracions de càmera diferents, que podeu veure millor en el quatre adjunt. Fins que tinguem ocasió de provar els S20 en condicions reals d’ús, només destacarem la possibilitat d’entregistrar vídeo amb resolució 8K, molt lògica si es considera la promoció que Samsung està fent dels seus televisors QLED 8K per als quals gairebé no existeix contingut. I també que un dels captadors d’imatge del model S20 Ultra ofereix una resolució de 108 megapíxels, que permet tant retallar més fons de les fotografies com combinar grups de nou píxels en un únic element d’imatge per captar més llum en situacions de fotografia nocturna. Combinant els diversos captadors amb un software anomenat Single Take es poden aconseguir simultàniament diversos enquadraments fixos i en vídeo d’una mateixa escena disparant l’obturador una única vegada.

Els dos models menys grossos de S20 també disposen d’una variant exclusivament 4G que permet a la marca dir que ofereix el seu telèfon emblemàtic d’aquest any a partir de 909 euros. Ara bé, no tinc clar que els 100 euros de diferència amb la respectiva variant 5G justifiquin privar-se d’aquesta última.

Galaxy Z Flip, el nou desplegable

En l’acte de dimarts Samsung va repetir el guió de l’any anterior. Abans de centrar-se en els Galaxy S20, presentats pel nou responsable de mòbils de la marca T.M. Roh, el protagonista va ser un nou smartphone 4Gdesplegable, el Galaxy Z Flip. A diferència del Galaxy Fold, que es transforma en tauleta obrint-lo en direcció horitzontal com un llibre, el Flip plegat és gairebé quadrat i s’obre verticalment, com els telèfons anomenats de closca anteriors a l’era dels smartphones. Però un cop desplegat, a l’interior hi apareix una pantalla allargada de 6,9 polzades que es pot fer servir totalment estirada o bé doblegada en angle recte per fer videotrucades o mirar fotos d’un àlbum. L’aparell costarà 1.500 euros i Samsung assegura que no tindrà els defectes de fiabilitat que van afectar les primeres unitats del Fold. Ja ho comprovarem, però a primera vista jo no em compraria un Fold ni si tingués els diners que costa, però trobo que el Flip té la seva gràcia.