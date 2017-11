Glenn Close, estrella de la nova temporada de pilots d’Amazon

Els grans noms del cinema sempre són un bon reclam per a les noves sèries que depenen de l’audiència per sobreviure. Amazon confia en Glenn Close, que ja va tenir un paper destacat en la televisió gràcies a Damages, per posar en marxa un dels nous projectes que hauran de superar la prova de la temporada de pilots de la companyia, la cita de tardor en què els subscriptors decideixen quina de les propostes d’Amazon ha de tirar endavant i convertir-se en una sèrie. A partir de demà, els subscriptors podran accedir i valorar el primer episodi de tres noves comèdies de mitja hora.

Close és la protagonista de Sea Oak, que explica la història de la tia Bernie, una dona de classe treballadora que viu en una ciutat de l’anomenat Rust Belt -cinturó d’òxid- dels Estats Units. Després de ser atacada a casa seva, la Bernie mor tràgicament. Impulsada pel ressentiment i la ira, ressuscitarà en forma de zombi i reclamarà la vida que no va poder tenir. Per això farà tot un seguit de demandes a la seva família més pròxima: un nebot quasi stripper i dues nebodes irresponsables que viuen en un complex d’habitatges de protecció oficial anomenat Sea Oak.

La sèrie, que es basa en un conte de George Saunders publicat al recull Pastoralia, ha sigut definida per la companyia com una barreja d’un drama sobre zombis i una comèdia sobre revenges familiars. L’actriu, guanyadora de dos Emmy per Damages, assegura que es tracta d’un personatge que no s’assembla gens als que ha interpretat fins ara. Segons Close, Saunders fa un retrat de la classe treballadora nord-americana, un segment de població que normalment no apareix representat en la ficció televisiva. “És la població que ha acabat votant Trump: pobres blancs de classe obrera que se senten molestos per moltes coses”, explica l’actriu sobre el tipus de personatges que es podran veure a la comèdia.

Per a la seva segona proposta de tardor, Amazon s’ha aliat amb Michael Patrick King, guionista de Sexe a Nova York i Wil & Grace. Ell serà el showrunner de Love you more, una ficció sobre una estrella del cabaret de Nova York amb tendència a fer eleccions sentimentals desastroses, especialment quan es deixa guiar per una ampolla de Chardonnay. Tot i la seva excentricitat, la Karen, nom de la protagonista, té un gran cor, tal com demostra en la seva feina diària com a consellera d’una residència de vida independent per a joves adults amb síndrome de Down.

L’última candidata a convertir-se en sèrie és The climb, una paròdia sobre el somni americà que s’ambienta a Detroit. Allà hi viu una oficinista que, al costat de la seva millor amiga, vol aconseguir fama a través d’internet i canviar de vida.

Una estratègia amb caducitat

El sistema de pilots que Amazon va començar el 2014 no té expectatives de durar eternament. De fet, amb la cada cop més cruenta batalla per l’audiència digital, la companyia s’ha replantejat el seu model i ja encarrega sèries completes sense haver de comptar amb el beneplàcit de l’espectador. És el que va fer amb Goliath, amb el pròxim remake de Jack Ryan i amb Romanoffs, el projecte de Matthew Weiner, creador de Mad men. També forma part d’aquesta selecta llista una comèdia sense títol protagonitzada per Fred Armisen ( Portlandia ) i Maya Rudolph ( Saturday night live ). Tampoc va passar per la penitència de la temporada de pilots Woody Allen, que només va acceptar fer Crisis in six scenes després que la companyia li assegurés una primera temporada.

La realitat és que el mercat és molt competitiu -Netflix estrena sèries noves gairebé cada setmana- i que, tot i que la companyia segueix confiant en els pilots, cada cop més ha d’optar per anar per la via ràpida, especialment quan els projectes que té entre mans són tan ambiciosos com la sèrie de fantasia Carnival row, protagonitzada per Orlando Bloom. Saltar-se el procediment dels pilots significa poder estrenar una sèrie sis mesos abans, un temps que Amazon necessita per fer front a Netflix.

Amb aquest canvi, Amazon retira en part el poder als espectadors, que havien sigut fonamentals en el llançament de sèries com Man in the high castle.

La guerra per fer la sèrie d’‘El senyor dels anells’

Un dels motius pels quals Amazon ha canviat el procediment és la insistència de Jeff Bezos, director executiu de l’empresa, per trobar una ficció que representi per a la companyia el que Joc de trons ha sigut per a HBO. El servei per streaming necessita un gran èxit que li faci guanyar subscriptors i no només bones crítiques de la premsa especialitzada, un element que ja té assegurat gràcies a sèries de nínxol com Transparent. Per això, Bezos s’ha involucrat personalment en les negociacions per portar El senyor dels anells al format seriat. Els drets per adaptar l’univers de J.R.R. Tolkien tindrien un cost de 250 milions de dòlars, segons la publicació Deadline. El principal competidor d’Amazon és Netflix, perquè HBO considera que les demandes dels hereus de l’escriptor anglès són excessives.