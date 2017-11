Gran Hermano ha deixat de ser la gallina dels ous d’or. Ja feia alguns anys que el reality show per excel·lència havia començat a donar mostres de flaquesa i que posar-lo a la graella no implicava automàticament el lideratge d’audiència per a Telecinco aquell dia de la setmana. Però els resultats que està obtenint la divuitena edició, estrenada el 19 de setembre, han fet saltar totes les alarmes als despatxos de Mediaset.

La primera gala de la temporada ja va deixar clar que aquesta vegada les coses no serien tan fàcils: aquell programa va tenir 1.809.000 espectadors a Espanya, l’audiència més baixa dels 17 anys d’història del reality. Però les sis entregues emeses des de llavors han empitjorat aquest registre: ara el mínim històric del concurs se situa en 1.276.000 persones, les que van veure l’emissió del 2 de novembre, que es va quedar amb un 12,2% de quota de pantalla, també la més baixa de la història del format. En una situació similar, qualsevol altre programa de Telecinco tindria els dies comptats a la graella, però Gran Hermano és diferent, no només pel llarg historial d’èxit que acumula sinó també pel fort impacte que suposaria que la cadena prescindís abans d’hora d’un format emblema de la seva oferta. Ara mateix queden 13 persones dins la casa, i en principi el concurs hauria d’estar en antena fins per Nadal. Però no es pot descartar que l’edició acabi sent més curta.

540x306 ‘Gran Hermano’, en crisi ‘Gran Hermano’, en crisi

La prova que la paciència de Telecinco no és infinita és que fa tres setmanes ja va prendre mesures dràstiques contra el debat de Gran Hermano, que presenta Jordi González el diumenge a la nit. Com és habitual, el programa va estrenar la temporada en prime time, però davant dels discrets registres que obtenia (el segon dia es va quedar amb un 8,2% i va estar a punt de baixar del milió d’espectadors) la cadena el va enviar al late night a mitjans d’octubre, i des de llavors comença a quarts d’una de la matinada. Com és lògic, aquest moviment ha fet caure l’audiència de l’espai (que la setmana passada va obtenir només 499.000 seguidors a tot Espanya), però ha beneficiat el conjunt de la cadena: les pel·lícules que han ocupat el prime time del diumenge aquestes últimes tres setmanes han tingut, de mitjana, 2,1 milions d’espectadors i un 13,4% de share.

La productora s’ha defensat dient que la situació catalana està alterant el panorama habitual. Si bé és cert que Al rojo vivo o Más vale tarde han fet els millors resultats a redòs d’aquesta crisi política, també ho és que les males dades d’aquesta edició de GH arrenquen abans de l’escalfament de la situació.

Una revolució fallida

Telecinco va batejar aquesta edició del reality amb el nom de Gran Hermano Revolution però a l’hora de la veritat aquesta “revolució” s’ha limitat a alguns canvis d’imatge i a un inici inesperat: el programa va començar amb 100 concursants ja dins la casa, i la primera gala es va dedicar bàsicament a reduir el grup fins a deixar-lo en només 20 persones. Les xifres, però, evidencien que aquesta proposta no va satisfer els espectadors.

Ara bé, si alguna cosa va molestar de debò els seguidors del reality va ser la decisió de Telecinco de prescindir del canal de 24 hores que permetia seguir en directe, en qualsevol moment del dia, el que passava a l’interior de la casa a través d’internet. La indignació dels fans va arribar fins al punt de convocar una cassolada davant les instal·lacions de Me-diaset i, tot i que la convocatòria va ser un fracàs absolut (no hi va anar ningú), una setmana més tard la cadena posava en marxa aquest servei.

No és l’únic gest que ha fet Telecinco per intentar corregir els registres del programa: fa 15 dies va fer entrar a la casa tres personatges famosos (Kiko Rivera, Alyson Eckmann i Carlos Lozano) amb l’esperança que la seva presència cridés l’atenció dels espectadors. Però tampoc va funcionar: Rivera en va sortir quatre dies després, i els altres dos van abandonar la casa dijous passat, en la gala menys vista de la història del programa

A tot plegat no hi ajuda l’absència de Mercedes Milá. La carismàtica presentadora va ser substituïda per Jorge Javier Vázquez la temporada passada, però el conductor de Sálvame no ha sigut ben rebut: les dues edicions que ha presentat ell han sigut les menys vistes.