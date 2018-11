La HBO renya Donald Trump per utilitzar l'eslògan de 'Joc de trons' amb finalitats polítiques

La HBO no vol que Donald Trump utilitzi imatges i frases de 'Joc de trons' per fer propaganda política. Avui el president dels Estats Units ha publicat un tuit en el seu perfil en què, damunt d'una imatge d'ell mateix, apareix sobreimpressionada la frase "Sanctions are coming" [Les sancions ja arriben] escrita amb la tipografia habitual de la sèrie de la HBO. El tuit feia referència a les sancions a l'Iran i copiava l'estructura d'una de les frases més cèlebres de 'Joc de trons', "Winter is coming" [L'hivern ja arriba].

La publicació de Trump servia per anunciar una de les seves últimes decisions: a partir de dilluns, 5 de novembre, tornaran a entrar en vigor totes les sancions que els EUA van aixecar a l'Iran quan es va aprovar l'acord nuclear, tal com ha explicat el secretari d'estat dels EUA, Mike Pence.

La HBO ha emès un comunicat en el qual assegura que no tenien constància de l'ús que el president havia fet dels motius de 'Joc de trons' i que prefereix que la marca "no sigui apropiada amb propòsits polítics".

El tuit de Trump ha sigut respost per dues de les actrius, Maisie Williams i Sophie Turner, que protagonitzen la sèrie, que estrenarà la seva última temporada el 2019.

Ew — Sophie Turner (@SophieT) 2 de novembre de 2018

La HBO és una de les empreses que formen part del grup Time Warner, també propietària de la CNN, cadena a la qual Trump ha atacat en diverses ocasions. A més, l'administració de Trump es va oposar, a través del departament de Justícia, a la compra de Time Warner per part d'AT&T, que finalment va ser aprovada al juny per un jutge federal.