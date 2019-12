La gala ‘Inocente, inocente’ recapta 1,2 milions d’euros

La gala Inocente, inocente, el programa solidari que TVE emet cada 28 de desembre, va recaptar dissabte 1.259.000 euros, que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels nens hospitalitzats. Aquesta xifra supera en més de 200.000 euros la quantitat recollida l’any passat, però queda molt per sota dels més de 2 milions que es van aconseguir el 2017 (i dels 9,4 milions que va reunir, fa dues setmanes, La Marató de TV3). El programa, que va durar més de quatre hores (de les 22.15 h fins més enllà de les 2.30 h), va tenir una audiència mitjana d’1.142.000 persones al conjunt d’Espanya i va assolir un share del 10,9%. A Catalunya, en canvi, no va passar del 4,3%, amb 66.000 seguidors. Anne Igartiburu, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus i Carolina Casado van conduir la gala, durant la qual es van fer innocentades als cantants Antonio Carmona, Edurne i Antonio José, al dissenyador Lorenzo Caprile i a la campiona olímpica d’halterofília Lydia Valentín. Aquesta era la 25a edició del programa solidari, que va néixer a Telemadrid el 1995 i que, després de passar per Telecinco i Antena 3, s’emet a La 1 des del 2012.