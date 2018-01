Jaume Peral s'incorpora a RAC1 com a subdirector

Tal com va avançar l'ARA el 23 de desembre, Jaume Peral, exdirector de TV3, és des d'avui el nou subdirector de RAC1, segons ha anunciat l'emissora. Peral ha estat nomenat per Ramon Rovira, responsable de l'àrea audiovisual del Grupo Godó i director de RAC1, càrrec que va assumir després que Eduard Pujol abandonés l'emissora per incorporar-se a la llista de Junts per Catalunya.

Amb el seu fitxatge per l'emissora privada, Peral tanca una etapa de 30 anys a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La major part d'aquestes tres dècades les ha passat a Catalunya Ràdio, on va arribar a ser cap d'informatius. El 2005 va fer el salt a TV3, primer com a cap de comunicació, després com a redactor del programa 'Parlament' i, des del 2012, com a cap d'informatius. El febrer del 2016 va succeir Eugeni Sallent a la direcció TV3, un càrrec que va ocupar durant 13 mesos abans de ser rellevat per Vicent Sanchis. A l'abril se li havia encarregat posar en marxa un màster interuniversitari impulsat per la CCMA i que havia de començar el curs vinent.

Peral va començar la seva carrera professional a Radio Cadena, Ràdio Nacional d'Espanya i l'agència Efe, a la delegació de Girona.