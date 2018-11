Els Javis tornen a 'OT' per substituir Itziar Castro

L'endemà de fer públic l'acomiadament d'Itziar Castro com a professora d'interpretació de l'acadèmia d''Operación Triunfo', el programa ha anunciat aquest dijous a la tarda el nom dels seus substituts: Javier Ambrossi i Javier Calvo. Els Javis, doncs, tornen al concurs de talents i recuperen el paper que hi van fer durant la temporada passada.

La directora de l'acadèmia, Noemí Galera, ha explicat als concursants que la direcció del programa de TVE, produït per Gestmusic, havia decidit prescindir de Castro "per no haver aconseguit els objectius esperats, a pesar de la seva entrega i professionalitat". "Això és com un equip de futbol –ha afegit–: quan no arriben els resultats es prescindeix de l'entrenador com a revulsiu per al grup, i això no eximeix els jugadors de la seva part de responsabilitat".

Tot seguit, Galera els ha fet saber que a partir d'ara les classes d'interpretació les impartirien els Javis, una notícia que ha estat rebuda amb alegria per part dels concursants, que ja els coneixien perquè durant l'edició actual del programa ja havien ofert algunes 'masterclass' de forma puntual. Abans de començar la temporada s'havia anunciat que Ambrossi i Calvo no formarien part del nou equip d''OT' perquè la dedicació que implica ser professor de l'acadèmia era incompatible amb els seus altres projectes professionals.

Itziar Castro, que només haurà ocupat la plaça de professora d'interpretació durant sis setmanes, va explicar dimecres en un comunicat que li havien fet saber el seu acomiadament dilluns, de forma "precipitada" i inesperada.