TVE aparta Jenaro Castro d''Informe semanal'

La nova direcció de TVE ha decidit destituir Jenaro Castro com a director i presentador d''Informe semanal', així com de la direcció dels informatius no diaris. El nou director del longeu espai informatiu serà Óscar González, mentre que Teresa Rodríguez Vega assumirà la direcció dels informatius no diaris.

Castro va ser nomenat director d''Informe semanal' el 2012 i dos anys més tard va passar a ser també el presentador de l'espai. El seu pas pel programa ha estat ple de polèmiques, com quan van utilitzar la música de 'L'exorcista' per acompanyar unes paraules de Carles Puigdemont, i ha sigut acusat diverses vegades de manipular en favor del PP.

Óscar González és editor dels programes 'El mundo en 24 horas' i 'Latinomérica en 24 horas'. A principis del 2016 la direcció de TVE li va obrir un expedient després que es filtrés un correu intern en què criticava la suposada manipulació dels informatius de TVE arran dels cas dels titellaires empresonats per fer sàtira política. A finals de febrer del 2016 el departament de recursos humans va tancar l'expedient sense conseqüències.

Per la seva banda, Teresa Rodríguez Vega ha ocupat diversos càrrecs a TVE. Va formar part de l'equip d''Informe Semanal', va ser directora del centre territorial de les Canàries i cap de l'àrea de Societat.