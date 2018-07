Jordi González fa crònica negra amb ‘Hechos reales’

Després de mig any d’absència, Jordi González torna al 'prime time' televisiu de la mà de Telecinco, la cadena a la qual ha estat vinculat de manera continuada des del 2003. En aquesta ocasió, el presentador català es posa al capdavant d’'Hechos reales', un nou espai de crònica negra que recuperarà alguns dels successos que més han impactat la societat espanyola els últims anys. El programa, pensat per a la temporada estival i que s’emetrà en directe, s’estrena dimecres a les 22.00 hores. El seu principal rival serà 'Top 50', el programa presentat per Cristina Pedroche a Antena 3 que ocuparà el buit que deixa 'La Catedral del Mar'. L’espai de recopilació de millors moments ja va emetre un primer capítol al març.

Segons va explicar González en un altre programa de Telecinco –'Viva la vida', de Toñi Moreno–, 'Hechos reales' “va d’actualitat, de coses que són actualitat o ho han sigut, i tot el programa s’articula entorn de fets verdaders”. En aquest sentit, el periodista afirmava que un dels elements d’atracció del programa és que “la realitat, a vegades, és molt més complicada que la ficció”. Per poder entendre aquesta realitat que supera la ficció el programa posa els casos en context i aporta noves dades.

La primera entrega del nou espai, produït per Mandarina, estarà dedicada al cas del violador de Martorell, que va complir una condemna de 16 anys per haver violat i assassinat dues dones. Cada programa comptarà amb un reportatge que inclourà recreacions del cas i entrevistes amb els principals implicats i, posteriorment, es farà un debat amb experts, un gènere en el qual González ja té experiència. De fet, quan el presentador va debutar a la cadena de Mediaset l’any 1998 ho va fer amb un programa de debat, 'Moros y cristianos'.

Un gènere conegut

El presentador català tampoc és aliè al món dels successos. Entre el 2007 i el 2012 va comandar 'La noria', un espai que va ser objecte de polèmica en diverses ocasions. La més destacada va ser l’any 2011, quan va entrevistar la mare de Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', en aquell moment presumpte assassí de Marta del Castillo. Arran de l’entrevista diverses marques –Campofrío, Nestlé, Puleva i Bayer, entre d’altres– van retirar el suport publicitari a l’espai.

Els últims quatre anys, González s’ha convertit en una presència habitual dels estius de Telecinco, tot i que els seus projectes no han acabat de reeixir. El cas més recent és 'Mad in Spain', la proposta de la cadena de Mediaset per a l’estiu passat. El programa recuperava el format del debat seguint l’estela de 'Moros i cristianos' i comptava amb tertulians coneguts com Santiago Segura, Carlos Lozano, Pilar Rahola o Lucía Etxebarria. Tot i així, l’espai, que s’emetia les nits de diumenge, no va respondre a les expectatives de la cadena i, de fet, va ser cancel·lat el 10 de setembre del 2017 per les seves baixes audiències. Tot i que en la seva estrena, el 23 de juliol, va marcar un 10,3% de quota de pantalla, l’espai va perdre seguidors progressivament fins que es va acomiadar amb un 7,5% i va fer una mitjana d'un 10,1%. Els canvis en el format –va passar de ser en directe a ser enregistrat– no van aconseguir que el programa remuntés i va ser substituït per una nova edició de 'Gran Hermano'.

Una altra de les aventures estiuenques de González va ser 'Pasaporte a la isla' (2015), un 'reality' que servia com a prèvia a 'Supervivientes' (el guanyador del programa tenia assegurada la participació en el concurs). L’experiència no va obtenir la resposta esperada i en el seu comiat va registrar una quota de pantalla del 12,8% i 1,3 milions d’espectadors.