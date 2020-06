Juan Echanove s'endinsa en el drama dels desapareguts

¿Com funcionen els equips policials que es dediquen a intentar localitzar persones que han desaparegut sense deixar rastre? Aquesta és la pregunta que intenta respondre Desaparecidos, un drama policial protagonitzat per Juan Echanove que arriba aquest divendres a Amazon Prime Video amb una primera temporada de tretze episodis.

La ficció, dirigida per Miguel Ángel Vivas, Jacobo Martos i Inma Torrente, explica la història de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de policia que s'incorpora al grup 2 de desapareguts de la Brigada Central, dirigida pel veterà inspector Santiago Abad (Echanove). La nova feina de la Sonia està estretament lligada a la seva història personal, ja que va patir la desaparició del seu marit. L'equip policial, que treballa amb el lema "nosaltres seguim buscant", el completen el Rodrigo (Maxi Iglesias), el Sebas (Chani Martín) i l'Azhar (Amanda Rios). L'equip també treballa amb una ajuda externa que s'exemplifica en la figura de la Carmen (Elvira Mínguez), la directora de l'ONG Ayuda Desaparecidos.

Un tema sensible tractat amb rigor

Tots els actors de la sèrie coincideixen en remarcar "el rigor" i "la credibilitat" com els dos principals valors d'una ficció que tracta un tema amb el qual es pot caure fàcilment en el sensacionalisme. Per evitar caure en tòpics i groguisme, la sèrie ha comptat amb l'assessorament i l'ajuda de l'associació Sos Desaparecidos i el seu president, Joaquín Amills. A través d'ells, l'equip va poder entendre quines són les necessitats dels familiars de desapareguts, que moltes vegades han d'atendre mitjans de comunicació o enfrontar-se a gestions burocràtiques per a les quals no estan preparats.

Echanove, que admet haver-se commogut amb la història, explica que la sèrie l'ha obligat a enfrontar-se a les seves pors. "El primer que em vaig plantejar va ser «Què passaria si demà el meu fill desaparegués?»", explica. La mateixa pregunta es va fer Elvira Mínguez, que confessa que el seu personatge, que fa temps que busca el seu fill, l'ha fet reflexionar sobre una de les grans pors de la seva vida. "L'arrencada d'aquest personatge, amb la premissa que el fill desapareix, per a mi era un repte a nivell personal. M'havia d'arremangar i ficar-m'hi de ple", recorda.

Per la seva banda, Iglesias, que estrena Desaparecidos després de la renovació de Valeria, la sèrie de Netflix en què també participa, destaca que el projecte li ha permès mostrar un vessant més seriós. "És un repte que tenia moltes ganes de tenir. Mostrar aquella serietat amb un personatge a la trentena. Crec que, en aquest sentit, és la sèrie que m'ha donat aquesta oportunitat per primera vegada", admet l'actor, que es va convertir en un ídol adolescent gràcies a Física o química. Iglesias destaca que rere la sèrie hi ha històries reals esfereïdores. "És esborronador. Hi ha gairebé 14.000 desapareguts a Espanya. Cada dia desapareixen 82 persones al nostre país, tres de les quals no seran localitzades mai més", explica. "Amb aquest punt de partida, comences una sèrie amb la qual vols estar tan a prop com puguis de la realitat, amb el rigor que això comporta perquè, certament, et posa els pèls de punta", conclou.

Desparecidos és una producció de Mediaset però s'estrena abans a Amazon que a qualsevol canal del grup de Paolo Vasile. Això és possible gràcies a un acord que les dues empreses van signar al febrer i que dona a la plataforma prioritat a l'hora d'explotar les ficcions de Mediaset. En el moment que es va anunciar l'associació, l'acord incloïa sis títols que el grup audiovisual havia produït a través de Mediterráneo (la marca que agrupa les productores participades per Mediaset) i que estaven pensades per debutar a Telecinco. En la llista apareixen Caronte, Madres, les segones temporades de Señoras del (h)AMPA i El pueblo, i dos formats de no-ficció (La familia del baloncesto español i De la vida al plato), però no Desaparecidos. Finalment, però, Mediaset va decidir que la sèrie d'Echanove debutés primer a Amazon i que properament passi a Telecinco.