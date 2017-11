Julianna Margulies farà una sèrie sobre la indústria de la bellesa

Després de ser durant set temporades l’advocada Alicia Florrick de The good wife, Julianna Margulies torna a la televisió. Ho farà amb un nou drama de la cadena AMC, Dietland, que adapta una novel·la de Sarai Walker. El llibre explica la història de Plum Kettle, una escriptora d’una columna de consells per a adolescents que pateix obesitat. Farta d’anys de dietes, voldrà sotmetre’s a una operació per perdre pes, un pla que s’estroncarà quan una associació feminista la intenti reclutar.

El personatge de la Plum estarà interpretat per l’actriu Joy Nash, vista a The Mindy project, mentre que Margulies serà la Kitty, una editora d’una revista que es convertirà en objectiu d’un grup terrorista feminista. Julianna Margulies té una llarga trajectòria en el mitjà televisiu, on es va fer coneguda arran del personatge de la infermera Carol Hathaway, que interpretava a Urgencias i que li va fer guanyar el seu primer Emmy. Els dos següents els va rebre per The good wife.