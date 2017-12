260x366 L’ARA celebra els 40 anys de la revista ‘L’Avenç’ L’ARA celebra els 40 anys de la revista ‘L’Avenç’

L’any 1977, un grup d’estudiants universitaris, entre els quals hi havia Ferran Mascarell i Oriol Regàs, posava en marxa, en plena transició cap a la democràcia, L’Avenç, una publicació que volia fer un revisió crítica del passat a través d’articles sobre la història i la cultura de Catalunya. Aquest any, la revista compleix 40 anys de vida i l’ARA participarà en la celebració de l’aniversari oferint amb el diari, durant el cap de setmana del 16 i 17 de desembre, l’edició especial de la publicació. L’exemplar tindrà un preu de 5 euros.

Una edició especial

Amb aquest número extraordinari, L’Avenç fa un repàs de la relació Catalunya-Espanya amb la publicació de cinc articles clau provinents de la seva hemeroteca. A més, l’exemplar també ofereix dos textos literaris inèdits i un recorregut per la història de la revista, un camí paral·lel al de la cultura catalana.

Especialitzada en història, però també en cultura, L’Avenç va adoptar el nom de la revista homònima que va estar activa entre el 1881 i 1893 i que va ser una de les principals plataformes per difondre l’esperit modernista. Escriptors com Narcís Oller o Valentí Almirall van ser alguns dels autors que hi van col·laborar. L’elecció del nom tenia una important càrrega simbòlica i refermava el compromís de la publicació amb la divulgació de la memòria històrica després de la dictadura franquista.

Des del 2005, els propietaris de la revista són Josep Maria Muñoz i Núria Iceta, que també exerceixen de director i subdirectora de la publicació. Dos anys més tard, L’Avenç es va aliar amb el grup RBA per donar un impuls a la publicació i iniciar una col·lecció de llibres pròpia amb la qual es va renovar la vocació editorial de la revista. Des del 2013, un any després que finalitzés l’acord amb RBA, la publicació pertany en exclusiva a Muñoz i Iceta, que continuen apostant pel vessant cultural.

Durant aquests 40 anys de vida, L’Avenç, que té una periodicitat mensual, ha rebut diferents reconeixements com el premi Laus de disseny (1978) o el Premi Crítica Serra d’Or (1991). L’any 2002, la Generalitat de Catalunya li va entregar la Creu de Sant Jordi i, el 2005 va rebre el Premi Nacional de Patrimoni Cultural “per recuperar i divulgar la memòria històrica i contribuir al debat cultural”.