L'ARA se suma a l'aturada de país

L’ARA no sortirà dimecres en paper. No obstant això, el diari sí que mantindrà un serveis mínims a l’ Ara.cat per fer el seguiment informatiu de la jornada, tenint en compte el context actual de crisi democràtica, amb polítics i líders socials empresonats i exiliats. Tant l’assemblea de treballadors com l’empresa s’han adherit a l’aturada de país. I com ja vam fer el 3 d’octubre, els nostres salaris seran destinats a les escoles que van patir violència policial durant el referèndum de l’1-O.