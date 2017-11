L''Info K' es torna a defensar de les crítiques de mitjans espanyols

Diversos mitjans de comunicació espanyols tornen a carregar aquest dimarts contra l''Info K'. En aquesta ocasió, el motiu de les crítiques és un dels reportatges emesos al programa de dilluns, sobre la situació dels polítics i activistes catalans empresonats les últimes setmanes.

Diaris com 'El Mundo', l' 'Abc' o 'El Español' denuncien que se'ls qualifiqui de "presos polítics", tot i que en realitat el reportatge diu que "hi ha qui creu que els han empresonat per ser independentistes, o sigui que són presos polítics", però que "hi ha molta gent que creu que no, que a Espanya no hi ha presos polítics i que ells han de ser a la presó perquè han comès una sèrie de delictes, delictes que consideren molt greus". Malgrat això, segons l''Abc', el programa parla de presos polítics "sense assenyalar que no existeixen presos polítics" a Espanya. El diari també afirma que dir que "els han empresonat per ser independentistes" és "una opinió de part", però no té en compte que, just després, el mateix reportatge també recull la posició contrària.

El programa també explica el concepte de "pres polític" -el defineix com "una persona que és a la presó per les seves idees polítiques, per pensar i actuar diferent de les persones que governen un país"-, tal com fa habitualment amb paraules que poden ser difícils d'entendre pels seus espectadors. De fet, el mateix reportatge també defineix conceptes com "rebel·lió", "presó provisional" o "extradir".

L'editora del programa, Laia Servera, ha sortit novament al pas de les crítiques recordant, a través de Twitter, que l''Info K' "cada dia explica l'actualitat als nens, sigui quina sigui", i que segons una tesi doctoral és l'informatiu infantil europeu que menys temes polítics tracta, en termes percentuals.

3/12 Que percentualment som l’informatiu infantil europeu que menys temes polítics tracta (Font:Tesi Doctoral Marta Narberhaus) pic.twitter.com/BpARxp8HSB — Laia Servera (@LaiaSz) 7 de novembre de 2017

Després de mostrar, en diverses imatges, com la situació política a Catalunya ha estat protagonista recentment en informatius infantils d'Holanda, el Regne Unit o Alemanya, Servera nega que " l'objectiu del reportatge" fos explicar què són els presos polítics", tal com afirma, per exemple, 'El Mundo', que diu que l''Info K' "ha emès una peça per aclarir als menors què es un pres polític i per què es considera que els membres del Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium ho són". "Aquest és només un més dels conceptes que definim", remarca la presentadora.

10/12 No és veritat q l’objectiu del reportatge sigui explicar què són els presos polítics:aqst és només 1 més dels conceptes q definim — Laia Servera (@LaiaSz) 7 de novembre de 2017

Servera també destaca que "com sempre, l''Info K' recull tots els punts de vista sobre qualsevol qüestió", i per demostrar-ho adjunta el guió complet del reportatge.

12/12 Com sempre,l’InfoK recull tots els punts de vista sobre qualsevol qüestió.Tb en aquest cas.Aquest és el text íntegre del reportatge: pic.twitter.com/7SHZnPhI1G — Laia Servera (@LaiaSz) 7 de novembre de 2017

Fa tot just un mes, diversos mitjans de comunicació espanyols també van criticar l''InfoK' pel seu reportatge sobre l'1-O, perquè en la seva opinió "adoctrinava" els espectadors, "criticava" les forces policials espanyoles i "idolatrava" els Mossos d'Esquadra.