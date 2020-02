Llibres per introduir els nens a l'anglès, amb l'ARA

El meu primer llibre d'animals i Un món màgic per descobrir: els vehicles són els dos llibres infantils que l'ARA ofereix als seus lectors perquè els petits de casa aprenguin les seves primeres paraules en anglès. Amb l'ajuda d'un adult, els infants poden descobrir les equivalències entre el català i l'anglès pel que fa als animals i els vehicles, en dos volums molt bonics.

Cada animal i cada vehicle es mostra amb una il·lustració amb diversos elements de context, cosa que facilita la identificació i a més permet que l'adult pugui ampliar la narració amb les explicacions pertinents. Tots els elements es presenten en els dos idiomes, de manera que no cal un coneixement previ de l'anglès per poder-ne gaudir en família. El llibre, a més, funciona com a joc: a les pàgines de l'esquerra hi ha els vehicles o els animals amb fons neutre i l'infant els ha de trobar a la pàgina de la dreta, on apareixen en diferent posició i barrejats en una escena.

Per aconseguir la promoció, cal presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, que apareixerà només el dies 15 i 16 de febrer. Cada llibre, de l'editorial Base, té un preu de 14,90 euros.