Llum verda a la renovació de la cúpula de RTVE gràcies als vots d'ERC i el PDECat

Tomás Fernando Flores ja és més a prop de convertir-se en el nou president de Radiotelevisió Espanyola. El Congrés de Diputats l'ha escollit aquesta tarda, gràcies als vots d'ERC i el PDECat, com a nou conseller de la corporació estatal, el pas previ imprescindible per accedir a la presidència, i s'espera que en els propers dies la cambra baixa li atorgui també la confiança per convertir-se en el màxim dirigent de l'ens.

Flores ha superat el primer tall juntament amb els altres cinc consellers que havien presentat conjuntament dilluns el PSOE i Podem: Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños, Concepción Cascajosa i Víctor Sampedro.

Després que dilluns cap d'ells no aconseguís la majoria de dos terços necessària en la primera votació, aquest dimecres a la tarda sí que han rebut el suport de la majoria absoluta de la cambra, suficient en aquesta segona votació amb la condició que tinguessin l'aval de quatre grups. Aquest requisit també el complien perquè, a les signatures del PSOE, Podem s'hi va sumar dilluns la del PNB i aquest dimecres, poca estona abans de l'inici del ple, la del PDECat, que forma part del grup mixt.

Aquest partit i ERC no havien donat suport als candidats a la votació de dilluns, però s'havien obert a fer-ho avui si el govern espanyol garantia que el president de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, podrien parlar "de tot" en la reunió que tenen prevista per dilluns vinent. Després que aquest matí la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, acceptés que es podria parlar "sense traves" i sobre qualsevol qüestió en aquesta trobada, tots dos partits han canviat el sentit del seu vot.

Abans que Flores pugui ser nomenat president cal que el Senat esculli els quatre consellers que li corresponen, un tràmit que es preveu més complicat, ja que el PP té majoria absoluta a la cambra alta, i per tant pot vetar els candidats proposats per la resta de formacions però no té capacitat per imposar els seus sense el suport de tres grups més. Per esquivar aquesta dificultat, el decret llei aprovat fa deu dies pel govern espanyol per regular aquesta renovació exprés de la cúpula de RTVE preveia que, si el Senat era incapaç de triar els seus candidats en un termini màxim de 15 dies, la responsabilitat passaria al Congrés.

Un cop escollits els quatre consellers restants, la cambra baixa haurà de triar, d'entre ells, quin ha de ser el president del consell d'administració. Per fer-ho caldrà seguir el mateix procediment: una primera votació en què el candidat haurà d'obtenir el suport de dos terços dels diputats i una segona en què només li caldrà la majoria absoluta, sempre que tingui l'aval de quatre grups.

De totes maneres, el consell d'administració escollit mitjançant aquest decret llei tindrà caràcter temporal, ja que haurà de cessar un cop es nomenin els nous consellers i el nou president per la via del concurs públic, tal com preveu la llei. Aquest procediment, però, pot durar mesos, motiu pel qual el govern espanyol va decidir impulsar aquest camí alternatiu per evitar el buit de poder que es va produir el 22 de juny, quan l'anterior president, José Antonio Sánchez, va completar el seu mandat.

Malgrat haver presentat els seus propis candidats, el Partit Popular ha anunciat aquest dimecres que aquesta mateixa setmana presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret llei, que en la seva opinió és "una cacicada". Ciutadans, per la seva banda, ha acusat Pedro Sánchez d'escollir a dit el nou president de la corporació pública, i tal com ja havien fet dilluns els seus diputats han abandonat el ple del Congrés per no participar en la votació.