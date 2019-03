Luke Perry, Dylan a 'Sensación de vivir', mor arran d'un infart cerebral

Luke Perry, que va donar vida al personatge de Dylan a la sèrie adolescent dels 90 'Sensación de vivir', ha mort avui a l'edat de 52 anys arran de l'infart cerebral que va patir la setmana passada. Actualment l'actor formava part del repartiment de 'Riverdale', una ficció per a públic juvenil. El seu representat ha emès un comunicat en què confirma la mort de l'actor.

"Ha mort acompanyat dels seus fills, Jack i Sophie; la seva promesa, Wendy Madison Bauer; la seva exdona; la seva família més pròxima, i amics", ha informat el representant de Perry, que estava ingressat en un hospital de Los Angeles.

L'actor va ser hospitalitzat el 27 de febrer després que els serveis d'emergència l'assistissin a casa seva, a Califòrnia. Els serveis mèdics havien rebut una trucada que els alertava que una persona havia patit un infant cerebral. Durant aquests dies, nombrosos companys de professió han volgut mostrar el seu suport a l'actor a través de les xarxes socials. Shannen Doherty (la Brenda a 'Sensación de vivir'), i Lili Reinhart i Cole Sprouse (de 'Riverdale') van compartir fotografies amb ell.

Nascut a Ohio, Perry es va traslladar a Los Angeles just després d'acabar l'institut per provar sort en el món de l'actuació. Als 16 anys ja treballava en diferents telenovel·les, però la fama no li va arribar fins als 24 anys, quan va ser escollit per ser un dels protagonistes de 'Sensación de vivir'. En aquesta sèrie donava vida la carismàtic Dylan, el noi dolent de la sèrie que robava el cor a la Brenda (Shannen Doherty) i, posteriorment, a la Kelly (Jennie Hart). Perry va tenir dues etapes a la sèrie, la primera des del 1990 fins al 1995, i la segona des del 1998 fins al final de la sèrie, l'any 2000.

Durant el temps que va participar a la sèrie, Perry també va fer incursions en el món del cinema. Entre altres, va ser un dels protagonistes de la pel·lícula 'Buffy, la Cazavampiros', i va fer una breu aparició a 'El quinto elemento', la cinta de Luc Besson.

Un dels seus últims treballs és l'última pel·lícula de Quentin Tarantino, 'Once upon a time in Hollywoood', on interpreta el personatge de l'actor canadenc Wayne Maunder i que encara està pendent d'estrena.

L'hospitalització de Perry va coincidir amb l'anunci que Fox donava llum verda al 'reboot' de 'Sensación de vivir' amb el repartiment original, amb excepció de Doherty i ell mateix, que tenia compromisos amb la sèrie 'Riverdale'.