Rosa María Mateo manté Eladio Jareño com a director de TVE

No hi haurà canvis al capdavant de TVE. Rosa María Mateo, administradora provisional de RTVE, mantindrà Eladio Jareño en el càrrec de director de TVE, segons ha confirmat avui la Corporació. El de Jareño és l'únic nom que repeteix de l'equip directiu de RTVE, que incorpora nous membres com a conseqüència del nomenament de Mateo, que ahir va designar Begoña Alegría nova cap d'informatius de TVE.

Jareño és director de TVE des del 2016, quan va ser escollit gràcies als vots favorables de sis dels nou membres del consell d'administració de RTVE. Anteriorment havia sigut responsable de TVE a Catalunya, etapa en què es van viure episodis polèmics com l'acomiadament de la periodista Cristina Puig, declarat improcedent pels tribunals. Abans d'entrar a TVE a Catalunya, havia exercit de cap de premsa i de gabinet d'Alicia Sánchez-Camacho.

En aquesta nova etapa a RTVE, en canvi, sí que hi haurà nous directors per a La 2 i RNE. El responsable de comandar la segona cadena de la televisió pública serà Samuel Martín Mateos, designat per Jareño i que agafa el relleu a Juan Manuel Hidalgo. El nou director de La 2 era fins ara el responsable de la promoció del cinema participat per RTVE. Anteriorment havia dirigit l'àrea de cultura i societat de TVE (2011-2016).

Pel que fa a la ràdio pública, serà Paloma Zuriaga qui n'assumirà la direcció. La periodista va entrar a RTVE l'any 1985 i tota la seva carrera ha estat vinculada a Radio Nacional, on ha treballat en diverses emissores i programes. Actualment forma part de l'equip de l'espai 'La sala' de RNE, dedicat a les arts escèniques, i dirigeix i presenta el programa de gastronomia 'Degustar España' de Radio 5.

El nou equip també incorpora Federico Montero Hita, que serà el nou director general corporatiu, i Elena Sánchez Caballero, que assumeix el càrrec de secretaria general corporativa.