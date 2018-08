Matt Groening reinventa els contes de fades

Una princesa amb tendència a beure més del compte, el seu dimoni personal i un elf és la tríada protagonista de '(Des)encanto', el primer projecte de Matt Groening, creador d''Els Simpson', per a Netflix. La nova sèrie d’animació per a adults, que s’estrena divendres a la plataforma amb una primera entrega de 10 capítols, s’ambienta en un món medieval imaginari anomenat Dreamland. “Espero que la gent rigui i es diverteixi, però també espero que hi vegin alguna cosa més profunda”, explica Groening sobre el seu primer projecte televisiu després de 'Futurama', que es va estrenar fa gairebé vint anys.

La princesa Bean, la protagonista d’aquesta reinvenció dels contes de fades, és filla del rei Zog i la difunta reina Dagmar, que va morir quan la princesa era petita. Inconformista i rebel, està cansada de viure en un reialme patriarcal que li impedeix heretar el tron, tot i ser més capaç de governar que el seu germanastre, el Derek, nascut del matrimoni del seu pare i la seva segona dona, la reina Oona. Després d’escapar-se d’un matrimoni concertat, la Bean i els seus companys d’aventures s’endinsaran en un nou món ple de gnoms, sirenes i monstres diversos. Groening confessa que quan va vendre la idea de la sèrie a Netflix els va parlar més de 'Joc de trons' que no pas d’'Els Simpson', tot i que assegura que el seu projecte no és una versió animada de la sèrie basada en el món de George R.R. Martin. “La principal influència ha sigut Monty Python i 'Els cavallers de la taula quadrada i els seus bojos seguidors'”, diu Groening, que cita altres referències com 'El senyor dels anells' i les pel·lícules de Hayao Miyazaki.

Canvi narratiu

El procés de creació de '(Des)encanto' no ha sigut fàcil. De fet, Groening va començar a confeccionar la història fa una dècada. “Rellegia molts llibres antics de gènere fantàstic i prenia notes per veure si era capaç de crear un nou univers. Tinc una llibreta que omplo d’idees: hi vaig posar tot allò en què vaig pensar, des de faules i fantasia a pel·lícules i llibres infantils”, explica el creador. Per poder tirar endavant el projecte, Groening va confiar en el guionista Josh Weinstein, amb qui ja havia treballat a 'Els Simpson'. En total, la sèrie ha comptat amb un equip format per una dotzena de guionistes que barreja veterania i joventut. “Volíem gent que tingués una perspectiva fresca i una visió diferent de les coses. Per això la meitat de l’equip té menys de 30 anys”, explica Weinstein.

'(Des)encanto' és la primera sèrie que Groening fa per a un servei de 'streaming' i això ha comportat canvi pel que fa a la narració. Mentre que en les seves anteriors sèries els capítols funcionen com compartiments estancs –les històries comencen i acaben en el mateix episodi–, la seva nova proposta funciona de manera oposada. “Quan Netflix es va aproximar a nosaltres, ens vam adonar que estrenar tots els capítols alhora implicava un canvi en la manera d’explicar històries. Estàvem acostumats a explicar una història per setmana que es tancava en cada episodi. Amb '(Des)encanto' hem pogut fer un gran arc narratiu que s’allarga tota la temporada i que va acompanyat d’altres petites històries secundàries. Una fantasia èpica medieval està feta per això”, assegura el creador, que indica que és una gran novetat en la seva carrera, ja que durant 30 anys ha fet animació seqüencial i pensada per un horari específic. La nova manera de treballar “ha sigut molt divertida però també molt tortuosa”, explica.

Groening confessa que la sèrie és plena de pistes i picades d’ullet a l'espectador. “En el gènere fantàstic, al final, les coses no són mai el que semblen”, explica el creador, que afegeix que en la seva nova sèrie “tot està connectat entre si i al final es veure de quina manera”. “Des de l’inici hi haurà moments, pistes i picades d’ullet per aquells espectadors que estiguin realment connectats amb la sèrie”, detalla.

Una animació millorada

Els responsables de '(Des)encanto' asseguren que una altra de les implicacions de treballar per a Netflix és que els guionistes i l’equip creatiu deixen de ser esclaus de la duració dels capítols, ja que, en el cas de de la plataforma, els episodis no han de tenir un minutatge determinat. Aquest fet els ha permès ser més ambiciosos no només amb les històries sinó també amb el tipus d’animació que han desenvolupat.

“Tenint en compte que els espectadors ara tenen aparells molt més avançats, sabíem que havíem de fer una sèrie que tingués una molt bona imatge”, explica Weinstein. “A més, com que és de gènere fantàstic, volíem donar-li un toc èpic”, remarca. Per aconseguir l’animació que buscaven, van recórrer a Rough Draft Studios, l’estudi amb el qual Groening ja havia treballat tant per 'Futurama' com per la pel·lícula d''Els Simpson', que va optar per donar importància als petits detalls.