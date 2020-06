'Mediterràniament' embafats

Un diari d’estiu i una secció sobre els anuncis de la nostra vida. Què pot fallar? Clàssics, imaginari, pessigolleig a la memòria. I per obrir foc, ja em perdonareu, me’n vaig de vacances a Formentera, a Menorca per Sant Joan, a la Cala Montjoi quan Ferran Adrià corria per allà, a Begur, a la Serra de Tramuntana, a Eivissa i a les fondes aigües del mar...

Mediterràniament, esclar, l’anunci d’Estrella Damm que ja ha complert més d’una dècada des que el juny del 2008 la marca cervesera, amb la direcció creativa d’Oriol Villar, va llançar aquella primera entrega amb els acords de Summercat, de Billie the Vision & the Dancers. ¿Ho recordeu? “ Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight”.

Un Mehari taronja arriba al port de Formentera. Dues amigues deixen un amic després d’un cap de setmana fabulós, ell puja al ferri, fa un glop de cervesa i recorda tot el que li ha passat. La vida idíl·lica, regalada, els cossos joves, bronzejats, la bellesa física, el sol, el desig, la música... És la nit de l’estiu bategant a tot drap, el fulgor de la joventut, l’aigua reparadora, la sorra, la despreocupació. Quin excés de sucre i quina operació comercial tan reeixida.

El concepte rabieta es va crear per definir aquest anunci, però si estàs de festa i sona la música et fots a ballar com ningú. Un plaer culpable com Déu mana.

El 2009 encara va petar-ho més fort. L’ Applejack de The Triangles, Sant Joan a Menorca, dues parelles, la difícil seducció, un cert esperit fatalista i tots els tòpics: la joie de vivre, el tempus fugit, el carpe diem...

Amb el pas dels anys, incorporació de directors amb caixet (Isabel Coixet, Alejandro Amenábar, Alberto Rodríguez, Dani de la Torre), inclusió de la trama més enllà de la cançó, actors famosos (Quim Gutiérrez, Dakota Johnson, Jean Reno, Peter Dinklage, Oriol Pla)...

I quan ja acumulàvem un embafament de bonrotllisme, el canvi radical de l’any passat amb l’anunci Ànima, que deixava aparcada la festa i reivindicava la cura de les aigües del Mediterrani amb la música de Joan Dausà, la veu de Maria Rodés i el cos de la ballarina Claire Friesen.