‘El Ministerio del Tiempo’ ja roda la quarta temporada

Després de dos anys en pausa, El Ministerio del Tiempo es prepara per tornar. Ho farà l’any que ve, tal com s’havia anunciat, amb una nova temporada que es comença a rodar aquest dilluns. Ho va revelar dijous el seu creador i productor executiu, Javier Olivares, en una entrevista al podcast d’Onda Cero Kinótico, en què també va avançar que la nova entrega tindrà vuit capítols i que, de moment, només hi participa Televisió Espanyola, i no Netflix, que s’hi havia sumat en la tercera etapa. Tot i així, Olivares creu que encara hi ha opcions que “s’hi integri algú més”.

Precisament el mateix dijous Cayetana Guillén-Cuervo va anunciar que deixava de presentar temporalment el programa de La 2 ¡Atención obras! per centrar-se en el rodatge de la sèrie, en què interpreta el personatge d’Irene Larra. Carlos del Amor serà el seu substitut.

El Ministerio del Tiempo (protagonitzada inicialment per Aura Garrido, Nacho Fresneda i Rodolfo Sancho, tot i que aquest últim va ser substituït per Hugo Silva a la tercera temporada) es va estrenar a La 1 el febrer del 2015 i va tenir una segona entrega l’any següent. Tot i rebre bones crítiques i ser capaç de crear una comunitat de seguidors fidels, les seves xifres d’audiència no van ser extraordinàries i això va fer que TVE dubtés molt abans de tornar-la a renovar. Finalment, després que Olivares va insinuar la possibilitat de portar la sèrie a una altra cadena, la televisió pública va arribar a un acord amb Netflix per produir-ne conjuntament la tercera temporada, que es va emetre entre el juny i el novembre del 2017.

El futur de la sèrie va tornar a quedar en l’aire durant més d’un any, fins que a principis del 2019 TVE va confirmar que en produiria nous capítols i que els estrenaria el 2020. De moment no hi ha més concreció sobre la data d’estrena.