Miquel Ferreres fitxa per l'ARA

A partir de l’1 de març, el dibuixant Miquel Ferreres, un dels vinyetistes més populars, serà una firma habitual de l’ARA. L’humorista ha fitxat pel rotatiu i publicarà una vinyeta diària a través de la qual analitzarà l’actualitat. Amb el fitxatge de Ferreres, l’ARA reforça la seva nòmina d’humoristes gràfics.

El fitxatge de Ferreres arriba després que el dibuixant fos acomiadat al febrer per ‘El Periódico’. El dibuixant era un fix del diari des de feia 20 anys però en els últims temps s’havia fet evident una distància entre la línia editorial del rotatiu i els dibuixos de Ferreres.

En el seu moment, ‘El Periódico’ va argüir motius econòmics i de reestructuració per explicar la mesura, tot i que l’autor va reconèixer que se li feia evident que els seus dibuixos causaven incomoditat en l’empresa.

Al llarg de la seva trajectòria professional, Ferreres ha col·laborat en publicacions com ‘El Correo Catalán’, on va començar a treballar l’any 1995. També ha passat pel Diari de Barcelona', 'El País', 'Avui', 'La Vanguardia' i, finalment, 'El Periódico', a més d''El Papus', 'El Jueves', 'El Temps' i 'El be negre'.