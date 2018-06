Mirant cap a l'altra banda amb l'alcaldia de Badalona

260x366

Albiol ha aconseguit retirar la pancarta en favor dels presos polítics de l'Ajuntament de Barcelona, que és el que volia, i s'apunta un primer acte de precampanya municipal a costa d'un PSC que accepta el paper submís a l'agenda espanyolista del PP i Cs. De Torra s'escrivia que era un titella de Puigdemont. A Pedro Sánchez el titllaven d'ostatge dels independentistes. Però cap diari de Madrid censura avui –'namés' faltaria– aquest pacte contra natura. I, a la premsa catalana, els diaris de l'establishment despatxen l'assumpte amb neutralitat: tant 'La Vanguardia' com 'El Periódico' ho maten amb titulars neutres, sense cap comentari editorial. Ni tan sols algun semàfor, ni verd, ni vermell: girar full de pressa, sembla la consigna. A 'El Punt Avui', en canvi, titulen "El 155 conquereix Badalona", i l'ARA diu en un subtítol que el sí d'Albiol és "humiliant" per al nou alcalde, Àlex Pastor. Però són les excepcions, no pas la norma. Netejar Badalona, al final, era això.

Mort per diàleg

Per a l'àlbum de cromos de la unilateralitat de Madrid. 'El Mundo' titula "Torra prepara un parany al rei davant les seves visites a Catalunya". El subtítol diu que el president català "tensiona els actes de Felip VI a Tarragona i Girona amb una carta, que Puigdemont també signa, on demana «diàleg» sobre la independència". Una carta en què se sol·licita parlar és una trampa que tensiona. No hi barregen la 'kale borroka' de miracle.

Àlbum de titulars

"Irán a saco". Portada de 'Mundo Deportivo', fent la prèvia del partit que 'la roja' va guanyar de rebot a la selecció iraniana. I encara que avui no han dit que va ser un partit... delirant.