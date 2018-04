Mònica Terribas i el 'Versió RAC1', premis Ràdio Associació

Mònica Terribas ha guanyat el premi Ràdio Associació al millor professional de ràdio, i el programa 'Versió RAC1' ha estat distingit amb el guardó al millor programa. El jurat dels premis, que han arribat a la divuitena edició, ha distingit també el documental 'Las cloacas de Interior' amb el guardó 1924, d'àmbit audiovisual. Per la seva banda, el premi a l'excel·lència ha recaigut en la Xarxa, Ràdio Banyoles, Catalunya Ràdio i RAC1 per la seva cobertura de la jornada de l'1-O.

De fet, el palmarès d'aquesta edició està clarament marcat per l'actualitat política dels últims mesos, tal com ha fet notar el president de Ràdio Associació, Jordi Margarit, durant l'acte en què s'han fet públics els noms dels guanyadors, aquest dijous al migdia. "República s'escriu amb R de ràdio. Aquesta frase és el nostre referent. D'aquí que s'hagi destacat el treball de prop, continuat, puntual, que van fer les emissores de ràdio en el referèndum sobre la República Catalana de l'1 d'octubre", ha assenyalat Margarit. De fet, el premi vol distingir la tasca de totes les emissores de ràdio durant aquella jornada, tot i que s'ha "personalitzat" en La Xarxa, Ràdio Banyoles, Catalunya Ràdio i RAC1 perquè són les que van presentar candidatura.

Sobre el guardó a Mònica Terribas, atorgat per "la seva trajectòria i capacitat periodística demostrada amb valentia, rigorositat i professionalitat", ha remarcat que hi ha tingut una especial rellevància el fet que un dia mentre estava presentant 'El matí de Catalunya Ràdio' "els vidres de l'emissora van perillar". "És un atac per part dels mateixos sectors que també intenten modificar les veus de la xarxa pública de comunicació d'aquest país", ha denunciat Margarit.

Els fets de l'1-O també apareixen reflectits en una de les mencions d'honor atorgades pel jurat, que ha anat a parar a l'editor de la BBC Andrew Marr "per haver exercit sense complexos l'ofici de periodista davant les respostes del ministre d'Exteriors d'Espanya, Alfonso Dastis, en una entrevista a 'The Andrew Marr Show'", en què Dastis va assegurar que les imatges de violència policial de l'1-O eren falses.

La resta de mencions d'honor han estat per als 20 anys de Flaix Andorra, el 30 de 'La nit dels ignorants', la productora de RAC1 Isabel Vinaixa, el redactor de Catalunya Música Joan Vives, el periodista Francesc Carcassés i el catedràtic de Comunicació Josep Gifreu.

Pel que fa al premi al millor programa de ràdio local, s'ha distingit l'especial per les 1.000 edicions de 'Badalona matí' de Ràdio Ciutat de Badalona, mentre que 'Tastets d'història', d'Ona La Torre, i 'El pont de Mahoma', de Tarragona Ràdio (que va transmetre l'arribada de l'alpinista Òscar Cadiach al cim del Broad Peak), han obtingut mencions de qualitat.

El premi a la inclusió ha estat per a 'Asteroide B612', d'Emun FM Ràdio, mentre que 'Fons d'armari', d'IB3 Ràdio, ha rebut la menció de qualitat. En l'apartat d'innovació el premi ha estat per a IGDA, de Ràdio Igualada. I en la categoria de millor programa de ràdio, en què s'ha imposat el 'Versió RAC1', s'ha atorgat una menció de qualitat a 'Aire', d'IB3 Ràdio.

Els premis es lliuraran el dia 3 de maig en una gala que, com ha destacat Jordi Margarit, "sí que se celebrarà a Barcelona", en una referència implícita al fet que l'última edició dels premis Ondas va canviar a última hora la seu i va tenir lloc a Sevilla, en comptes de fer-se a Barcelona com havia passat els 63 anys anteriors.