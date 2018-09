Movistar+ passa a l’atac per ampliar la seva influència

El servei de televisió de Telefónica està disposat a posar tota la carn a la graella per mantenir el seu estatus de plataforma amb més clients a Espanya -actualment tenen 11 milions d’usuaris- i, a més, ampliar el seu radi d’influència captant els espectadors que, fins ara, preferien altres propostes com les de Netflix o, en menor mesura, Amazon.

Això és el que es va desprendre de la presentació de la nova temporada de la plataforma, durant la qual, a més de donar a conèixer les novetats de la programació, es van detallar les línies estratègiques del pròxim curs, en què els esports i la ficció de producció pròpia segueixen guanyant pes. A l’horitzó, el repte d’aconseguir arribar als 15 milions d’usuaris l’any 2021.

Més esports

#Vamos serà l’aparador de totes les competicions

Movistar+ té una de les ofertes esportives més àmplies del mercat gràcies a l’adquisició dels drets d’emissió de la Lliga, la Champions, la Fórmula 1, l’ACB, la NBA i la Premier League, entre altres competicions. A partir d’avui a les 21.30hores, Movistar+ posa en marxa #Vamos, un canal esportiu que se sintonitzarà als dials 8 i 45 de la plataforma. “Serà un canal exclusiu d’esports, aparador de tota l’oferta d’esports que té Movistar+”, explica Julio Morales, director de la nova proposta.

Per vestir el canal, la plataforma ha reclutat noms de referència del periodisme esportiu com Juanma Castaño, que presentarà El partidazo de Vamos cada diumenge a les 22.30 hores i analitzarà la jornada de Lliga. Experts com Julio Maldonado, Maldini ; Axel Torres; Antonio Lobato, i Susana Guasch també formaran part de l’equip del contenidor d’esports.

A més, #Vamos serà el destí de formats esportius clàssics de la plataforma com El día después, Informe Robinson i Generación NBA. També hi haurà espai per a nous programes com Bacalá, que repassarà l’actualitat esportiva des d’un punt de vista humorístic de la mà de l’imitador Raúl Pérez.

Producció pròpia

Una inversió de 70 milions d’euros per a sèries

El curs anterior va ser l’inici del desplegament de l’oferta de ficcions de producció pròpia de Movistar+, una estratègia que vol seguir explotant per a la pròxima temporada. De cara al 2019, la plataforma ha anunciat que el nivell d’inversió es mantindrà en els 70 milions d’euros i que planegen estrenar, com a mínim, 12 sèries. “L’objectiu i l’ideal que tenim de cara a l’any vinent és oferir 15 sèries, però ens comprometem a un mínim de 12. Només si creiem que les sèries que tenim arriben al nivell de qualitat que volem estrenarem aquestes 15”, assegura Domingo Corral, director de ficció de Movistar+.

Segons explica la plataforma, l’esforç econòmic que fan en producció pròpia els surt a compte: asseguren que dels 11 milions d’usuaris que té la plataforma, 6,3 milions han vist alguna de les seves sèries originals. Tot i que Movistar+ no ofereix xifres d’audiència concretes -malgrat que assegura que Kantar Media les audita, tal com fan les cadenes en obert-, sí que van oferir una aproximació de seguiment amb un rànquing en percentatges. En aquesta llista, La peste estaria al capdamunt amb un índex del 100% com a sèrie més vista, frec a frec amb l’audiència d’un Barça-Madrid, segons indica la companyia. De fet, l’única dada concreta que aporta Movistar+ és que tant el pilot de la sèrie d’Albert Rodríguez com el de Mira lo que has hecho, creada per Berto Romero, van ser seguits per un milió i mig d’espectadors.

Segons Sergio Oslé, president de Movistar+, les dades internes de què disposen són prou bones per seguir invertint en projectes de ficció com Justo antes de Cristo, una comèdia de romans situada abans del naixement de Jesucrist. La sèrie, creada per Pepón Montero i Juan Maidagán, serà una de les estrenes del 2019, any en què també s’emetrà l’última temporada de Velvet Colección -la tercera-, i el nou projecte dels germans Sánchez-Cabezudo després de La zona, que no tindrà continuïtat.

Entreteniment

Humor i cultura, el pal de paller del canal #0

Un dels objectius de Movistar+ és que #0 es consolidi com el canal de referència per als espectadors que volen una oferta variada d’entreteniment, que inclogui programes d’humor però també espais culturals. Per aquest motiu, la plataforma ha ampliat el catàleg de propostes que, fins ara, tenia Late motiv, d’Andreu Buenafuente, i La resistencia, de David Broncano, com els seus principals baluards. Una de les novetats, que ja s’ha pogut veure, és Capítulo Cero, una sèrie de cinc episodis que recupera l’humor chanante d’Ernesto Sevilla i Joaquín Reyes, i que ja està disponible sota demanda.

Aquesta tardor també s’estrenarà Scott&Milà, el retorn televisiu de Mercedes Milà en què la periodista analitzarà temes d’actualitat a través de la seva experiència personal. Per la seva banda, la cantautora Zahara presentarà Canciones que cambiaron el mundo, un programa de quatre episodis que farà un recorregut per temes musicals que han acompanyat diversos moviments socials. La cantant versionarà aquestes cançons amb l’ajuda de grups i intèrprets com Marlango, Love of Lesbian, C. Tangana o Rozalén.

Sinergies

El contingut de Netflix a Movistar+, a partir del desembre

Se sabia des del maig però encara no hi havia data concreta. Finalment serà a partir del desembre quan els continguts de Netflix es podran consumir a través de Movistar+. De moment no volen donar més detalls de com es farà aquesta integració ni les condicions per als abonats, però sí que avancen que volen seguir una estratègia similar amb altres serveis de streaming com Amazon o HBO, amb els quals ja estan en negociacions.

Els responsables de Movistar+ remarquen que l’acord amb la companyia nord-americana no és una simple “agregació” de continguts, sinó que serà “una integració total de la interfície”. Per això la plataforma de Telefónica prepara millores tecnològiques, com un comandament amb control per veu i connexió Bluetooth i un nou descodificador, dos elements que permetran la implantació de noves funcionalitats com la personalització segons el perfil de l’usuari.