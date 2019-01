‘El Mundo’ li fa un Loquillo a Carmen Maura

260x366 Carmen Maura Carmen Maura

Allau de crítiques contra l’actriu Carmen Maura aquesta setmana arran de les seves declaracions sobre els catalans i sobre el feminisme. Em sembla mirar el dit i no la Lluna. Al final, Maura té tot el dret del món a ser una ignorant en política. Ignora que no es donen diners als catalans, com diu, sinó que són els catalans els que contribueixen al finançament del conjunt de l’Estat. I que fruit d’aquesta solidaritat –a punta de Constitució– la Generalitat ha de demanar diners prestats i tornar-los amb interessos. O sigui: doble aportació, si al dèficit fiscal hi sumem la usura. Per tant, si una actriu deixa anar una opinió tan poc meditada, ¿és just elevar-la a titular? ¿No seria raonable destacar el més interessant? O el més polèmic, esclar, però només si és una afirmació mínimament coincident amb la realitat? ‘El Mundo’ li feia allò que en l’argot se n’hauria de dir un Loquillo: entrevistar un personatge de la cultura i no parar fins que et dona el titular que exciti la teva bancada catalanòfoba. Només cal repassar les últimes entrevistes cavernàries al cantant del Cadillac solitari: ¿Quantes parlen dels seus nous discos, o de la música, i quantes de política? Fa poc Loquillo va tocar al Sant Jordi: el lector farà bé de preguntar-se per què no va donar ni una sola entrevista de promoció aleshores. Sobretot tenint en compte que la venda d’entrades anava ‘regulinchi’.

Vindran els tancs?

A ‘El Mundo’: “Moreno promet una «bel·ligerància activa» contra el separatisme”. ¿Què hauria passat, a la premsa, a l’Estat, a la Fiscalia, si Torra hagués promès una “bel·ligerància activa” contra l’unionisme? La primera violència contra el catalanisme és la violència simbòlica: la que determina qui no pot dir determinades paraules, que li són utilitzades en contra.