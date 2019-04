Neix Verificat, la primera plataforma de detecció de notícies falses de Catalunya

Destriar la informació real de les 'fake news'. Aquest és l'objectiu amb el qual neix Verificat, la primera plataforma de 'fact-cheking' de Catalunya, impulsada, entre d'altres, per les periodistes Alba Tobella, Carola Solé i Roser Toll, totes tres amb experiència internacional després de passar per agències de notícies com France Presse (AFP), Associated Press (AP) i Efe. Des de la plataforma afirmen que la propagació de continguts esbiaixats i notícies falses és una amenaça per a la democràcia arreu del món i assenyalen que la polarització que viu Catalunya des de l'inici del Procés l'han fet susceptible a la penetració de 'fake news'.

El primer repte de Verificat seran les eleccions a l'alcaldia de Barcelona que tindran lloc el 26 de maig. Durant tres mesos –que comprenen la campanya electoral i el primer mes després de les eleccions– la plataforma es dedicarà a verificar les declaracions dels candidats contrastant-les amb fets i xifres reals.

A més de centrar-se en les eleccions, Verficat també estarà atenta a les xarxes socials i a les 'fake news' –incloent-hi textos, mems, vídeos o fotografies– que es propaguen en el conjunt de l'àmbit català per intentar confondre o desinformar els usuaris.

Els responsables del projecte asseguren que un dels seus objectius és convertir-se en espai de discussió per als ciutadans i una referència per a periodistes i mitjans de comunicació. Per aquest motiu, els continguts que publiqui Verificat tindran llicència 'copyleft', que permetrà als mitjans reproduir la informació sempre citant la font.