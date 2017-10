Netflix anuncia la cancel·lació de 'House of cards' després de l'escàndol sexual de Kevin Spacey

'House of cards', una de les sèries de més èxit de Netflix, s'acabarà l'any que ve amb l'emissió de la sisena temporada. La decisió es va conèixer aquest dilluns a la nit, tot just l'endemà que el protagonista de la ficció, Kevin Spacey, fos acusat d'assetjament sexual per l'actor Anthony Rapp, però segons el portal 'TV Line', que cita fonts de Netflix, ja fa mesos que la plataforma hauria decidit tancar la sèrie després d'aquesta sisena temporada.

Malgrat això, Netflix i la productora de 'House of cards', Media Rights Capital, han emès un comunicat en què es mostren "profundament preocupats" per les acusacions contra l'actor. "En resposta a les revelacions conegudes ahir [diumenge], els executius de les dues companyies s'han desplaçat a Baltimore [on es roda la sèrie] per trobar-se amb el repartiment i l'equip i assegurar-se que es continuen sentint segurs i amb suport. Tal com ja estava previst, Kevin Spacey no està treballant al set de rodatge en aquests moments", explica el comunicat.

Spacey, que a la sèrie interpreta Frank Underwood, un president dels Estats Units sense escrúpols, es troba des de diumenge en el punt de mira de Hollywood després que l'actor Anthony Rapp denunciés que el 1986, quan ell tenia només 14 anys, Spacey l'havia assetjat sexualment. El protagonista de 'House of cards' ha assegurat que no recorda els fets, però que si efectivament van passar li deu a Rapp "la més sincera disculpa".

Poques hores després que es fes pública la decisió de cancel·lar 'House of cards', el portal 'Variety' ha revelat que Netflix i Media Rights Capital es troben en "una fase molt inicial del desenvolupament de múltiples idees per a un potencial 'spin-off'". Una de les opcions que hi ha sobre la taula és que la nova producció es focalitzi en el personatge de Doug Stamper, l'assessor polític a qui dona vida Michael Kelly.

Aquest projecte ja té assignat un guionista, Eric Roth, perquè el desenvolupi. Segons 'Variety' hi hauria com a mínim dues propostes més que s'estarien estudiant.

D'altra banda, aquest dilluns l'Acadèmia Internacional de les Arts i les Ciències de la Televisió, que atorga els premis Emmy, ha anunciat en un breu comunicat que, "arran dels esdeveniments recents" no atorgarà a Kevin Spacey el premi honorífic que se li havia concedit i que estava previst que se li lliurés el 20 de novembre, durant la gala dels Emmy internacionals.