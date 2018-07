Netflix aposta per Madrid per a la seva primera seu de producció pròpia a Europa

L'empresa nord-americana Netflix establirà a Madrid el seu primer centre de producció pròpia a Europa, segons ha comunicat la companyia aquest matí. La seu s'instal·larà a la Ciudad de la Tele, un campus de 22.000 metres quadrats situat al municipi de Tres Cantos que està en procés de construcció. El gestor del centre serà l'empresa de comunicació Grupo Secuoya.

Segons ha explicat Netflix, en el nou centre de producció es desenvoluparan els continguts originals en castellà dels pròxims anys, tant els que ja estan en marxa com els futurs, així com sèries i pel·lícules produïdes per associats. A partir de setembre, Netflix ocuparà tres platós insonoritzats de 1.200 metres quadrats.

L'anunci de la nova seu és un pas més en el projecte d'inversió de Netflix a Espanya. En l'últim any, Netflix ha posat en funcionament una vintena de produccions locals. Entre els projectes espanyols que estrenarà pròximament hi ha la tercera temporada de 'Las chicas del cable' (7 de setembre), el drama adolescent Élite, la sèrie documental 'Los crímenes de Alcásser' i la pel·lícula d'Isabel Coixet 'Elisa y Marcela'. A més, la companyia ha signat un acord amb Álex Pina, creador de 'La casa de papel'.

"Espanya té una gran tradició de creació de contingut innovador i estem molt contents de reforçar la nostra inversió al cor cultural de Madrid", ha explicat Erik Barmack , vicepresident de sèries originals de Netflix.