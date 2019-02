Netflix estrenarà cinc noves sèries espanyoles el 2020

Netflix farà créixer el seu catàleg de produccions espanyoles amb cinc noves sèries que veuran la llum durant el 2020. La plataforma ha anunciat aquest dimecres que està treballant en cinc nous projectes de ficció amb "una gran varietat de gèneres i formats" que pretenen oferir als seus abonats "un ventall d'històries divers i interessant". Noms com Pau Freixas, Nacho Vigalondo, Quim Gutiérrez, Anna Moliner, Verónica Echegui, Victoria Abril, Verónica Forqué o Ángela Molina formaran part d'aquestes noves sèries, entre les quals també n'hi ha una d'animació: l'adaptació a la petita pantalla de la saga de novel·les 'Memòries d'Idhun'.

Hoy nos hemos levantado con ganas de contaros 5 series españolas originales de Netflix que llegarán en 2020. Y con ganas de saltarnos todo 2019 y que lleguen YA. pic.twitter.com/wMQPPKEcp6 — Netflix España (@NetflixES) 6 de febrer de 2019

El vicepresident de sèries originals de Netflix, Francisco Ramos, destaca que aquests nous títols constituiran "una excel·lent incorporació" al catàleg de la companyia, i que li permetran "treballar amb grans talents espanyols". "La nostra aposta per aquest mercat continuarà augmentant, no només amb sèries sinó també amb pel·lícules, documentals i contingut no guionitzat", avança. En aquest sentit, Ramos subratlla que "Espanya ha generat contínuament gran contingut audiovisual, tant a nivell espanyol com per a la resta del món".

Les noves sèries que Netflix ha anunciat aquest dimecres són les següents:

'El vecino'

Una comèdia sobre un superheroi per accident

Dirigida per Nacho Vigalondo i produïda per Zeta Audiovisual, 'El vecino' és una comèdia protagonitzada pel Javier, un home corrent que, d'un dia per l'altre, es converteix en un superheroi amb poders sobrenaturals. L'inconvenient és que els seus problemes són massa terrenals (té una feina precària, i la relació amb la seva parella, la Lola, penja d'un fil) i que les seves noves capacitats no serveixen per solucionar-los. El protagonista, però, comptarà amb l'ajuda d'un veí, que l'ajudarà a utilitzar els seus poders per a bones causes i a mantenir en secret la seva identitat, especialment davant de la Lola, una periodista mediocre que creu que pot triomfar amb una investigació sobre el misteriós superheroi que ha aparegut a la ciutat.

'El vecino', amb guió de Miguel Esteban i Raúl Navarro, es basa en la sèrie de novel·les gràfiques creades per Santiago García i Pepo Pérez, i estarà protagonitzada per Quim Gutiérrez, Clara Lago, Catalina Sopelana i Adrián Pino.

'Días de Navidad'

El pas del temps vist per quatre germanes

La celebració del Nadal a casa de quatre germanes serà el fil conductor de 'Días de Navidad', una minisèrie creada i dirigida per Pau Freixas, i que ell mateix ha escrit juntament amb Clara Esparrach. La producció mostrarà com el pas del temps transforma les relacions entre les protagonistes i modifica el seu punt de vista sobre el món. Per això, la sèrie es fixarà en els àpats nadalencs de tres èpoques diferents de la vida de les germanes: l'adolescència, l'edat adulta i la vellesa. Per representar totes aquestes fases vitals, la sèrie compta amb un extens repartiment femení, del qual formen part Verónica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros, Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López i Ángela Molina. 'Días de Navidad' és una producció d'Arca Audiovisual, la productora del grup Filmax amb qui Freixas ja ha treballat en les seves sèries anteriors, des de 'Polseres vermelles' fins a 'Benvinguts a la família', passant per 'Cites' o 'Sé quién eres'.

'Memorias de Idhún'

Una sèrie d''anime' per a una exitosa saga de fantasia

L'exitosa trilogia de novel·les de fantasia 'Memòries d'Idhun', creada per Laura Gallego, fa el salt a la pantalla en forma d''anime', i sota la direcció de Maite Ruiz de Austri. La història comença el dia que la conjunció dels tres sols i les tres llunes d'Idhun provoca que l'Ashran, el Nigromant, obtingui tot el poder i iniciï el seu regnat del terror. A partir d'aquí, els habitants del planeta, liderats per dos joves, el Jack i la Victoria, lluitaran per la seva llibertat, en una batalla que els portarà fins a la Terra seguint, sense saber-ho, els designis d'una profecia. L'autora de les novel·les ha escrit amb Andrés Carrión els guions de l'adaptació, produïda per Zeppelin.

'El desorden que dejas'

Una mestra de poble investiga el suïcidi de la seva predecessora

El guionista Carlos Montero (un dels creadors d''Élite', una altra de les produccions espanyoles de Netflix) adapta la seva novel·la 'El desorden que dejas', guanyadora del premi Primavera de novel·la el 2016. La sèrie explica la història de la Raquel, una jove professora que intenta salvar el seu matrimoni acceptant una feina al poble on el seu marit va viure durant la infància. Allà descobrirà que la persona que ocupava la plaça fins llavors es va suïcidar, possiblement a causa del 'bullying' que patia dels seus propis alumnes, i intentarà aclarir què va passar malgrat el dens silenci sobre els fets que mantenen els veïns.

'Valeria'

Quatre amigues fan front a les dificultats de la vida

La saga de novel·les 'Valeria', escrita per Elísabet Benavent, és l'origen d'aquesta sèrie sobre una escriptora en crisi que es refugia en les seves tres millors amigues: la Carmen, la Lola i la Nerea. Amb la seva ajuda intentarà fer front tant a la seva manca d'inspiració com als seus problemes matrimonials, en un drama amb tocs de comèdia que barreja amor, amistat, secrets, feina, desenganys i somnis. María López Castaño és la principal responsable del projecte i n'ha escrit els guions al costat d'Aurora Graciá, Almudena Ocaña i Fernanda Eguiarte. La sèrie és una producció de Plano a Plano.