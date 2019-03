Netflix retira el mes de prova gratuït per a nous usuaris d'Espanya

Els espectadors espanyols que es facin usuaris de Netflix a partir d'ara no comptaran amb el mes de prova gratuït que tradicionalment donava la plataforma als nous subscriptors. De fet, si es busca en la pàgina d'ajuda informació sobre la prova gratuita durant un mes, l a plataforma especifica que aquesta opció actualment no està disponible per a usuaris espanyols, però tampoc pels de Canadà, Argentina o Mèxic.

Segons l''Economista', la plataforma està provant "la disponibilitat i la duració d'una prova gratuïta per entendre millor el valor de Netflix pels consumidors". La companyia detalla que aquestes proves varien en temps de duració i per regions i que és possible que no siguin permanents. D'aquesta manera, els usuaris espanyols que accedeixen al servei de Netflix han d'optar per un dels tres plans de subscripció que ofereix la plataforma: el bàsic, que costa 7,99 euros, l'estàndard, de 10,99 euros, o el 'premium', que té un cost de 13,99 euros.

La noticia de l'eliminació del mes gratuït arriba poques setmanes després que la plataforma fes proves a Espanya i Itàlia amb noves modalitats de tarifes, que tenien previst pujar entre 3 i 4 euros el cost de cada un dels plans disponibles. Llavors, Netflix va emetre una justificació bastant similar a la que ha donat ara per defensar la desaparició del mes de prova. En aquell moment van explicar que estaven provant "preus lleugerament diferents per entendre millor com valoren els usuaris Netflix. No tothom veurà aquesta prova i és bastant probable que mai apliquem aquests preus més enllà d'aquesta".

Les proves que està fent Netflix coincideix en un moment de canvi en el sector: Disney acaba de fer oficial la compra de Fox i tots els seus continguts i es prepara per llençar el seu servei 'online', mentre que previsiblement Apple presentarà la seva plataforma d''streaming' la setmana vinent.