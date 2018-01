Netflix triplica beneficis i guanya 456 milions d’euros el 2017

Netflix va tancar l’any 2017 amb un benefici net de 558,9 milions de dòlars (uns 456 milions d’euros), la qual cosa suposa un increment del 199% respecte a l’exercici anterior. La plataforma va facturar 11.692,7 milions de dòlars (més de 9.500 milions d’euros) l’any passat, amb un creixement del 32,4% anual.

Aquestes xifres es van aconseguir malgrat un impacte negatiu de 39 milions de dòlars en el quart trimestre del 2017, com a conseqüència de “contingut no emès”. Una font citada per Reuters relaciona directament aquesta quantitat amb l’escàndol sexual protagonitzat per Kevin Spacey, que va portar la companyia a cancel·lar alguns projectes en què l’actor estava implicat i a aturar el rodatge de House of cards, la sèrie que protagonitzava i que ara continuarà sense ell.

Tot i això, durant els últims tres mesos de l’any Netflix va guanyar 8,33 milions d’usuaris a tot el món, un rècord històric que situa el total en 117,58 milions d’usuaris.