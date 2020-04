Ni en temps de pandèmia ens lliurem de la cuina demoscòpica

260x366 portada periodico 6/4/20 portada periodico 6/4/20

"Només el 27,7% dels espanyols aproven la gestió de Sánchez davant la pandèmia", diu la portada de l’ Abc. Aquest "només" fa gràcia perquè expressa de forma meridiana la intenció editorial. He d’admetre que a mi em sembla realment noticiable que un de cada quatre espanyols encara validi aquest xafastre de gestió, capaç de constituir el comitè científic vuit dies després de decretar l’estat d’alarma. La primera pàgina el retrata al costat de Macron, Merkel, Johnson i altres líders europeus, cadascú amb el seu percentatge d’aprovació: com que cada dada procedeix d’una enquesta diferent, amb metodologies diferents, preguntes diferentment formulades i opcions diverses, la fiabilitat de la comparativa és la mateixa que la d’una mascareta fabricada amb paper de cuina i dues gomes de pollastre. La manera com orienten les preguntes també fa vergonyeta. Fan triar, per exemple, entre "Prohibir qualsevol acomiadament" i "Permetre l’acomiadament per evitar el tancament", la qual cosa predisposa –sota amenaça– a la segona opció.

L’enquesta de l’ Abc coincideix en el temps amb una altra d’ El Periódico, força més amable amb Sánchez, com era d’esperar. El percentatge de validació és del 30,3% i el fet que ha perdut un de cada tres suports en quinze dies només queda reflectit a la part final del subtítol. El titular, en canvi, té un to positiu: "Els espanyols accepten la necessitat del tancament". Doble combo: se subratlla que el tancament és "una necessitat" i s’iguala la gestió del president espanyol a aquesta mesura. A més, l’enquesta permetia dir que Sánchez ho feia "normal", mentre que a l’ Abc, per eliminació, se sobreentenia que més d’un 70% el desaprovava.

Fins i tot en temps de pandèmia les enquestes demostren ser les més eficaces bastides per sustentar polítics i, alhora, perfecte ariet per enderrocar-los.