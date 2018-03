Nicole Kidman protagonitzarà una altra sèrie de la HBO

Després de l’èxit de Big little lies -que ja prepara la segona temporada-, la cadena HBO tornarà a reunir el creador i una de les actrius principals de la sèrie a The Undoing, una nova producció que tindrà Nicole Kidman com a protagonista i David E. Kelley com a guionista i showrunner. Tots dos, a més, exerciran com a productors executius juntament amb Per Saari i Bruna Papandrea, que també havien ocupat aquest càrrec a Big little lies.

The Undoing és l’adaptació de la novel·la Tú ya lo sabías, de Jean Hanff Korelitz, que explica la història d’una terapeuta (Kidman) casada amb un oncòleg de renom i amb un fill que estudia en una escola d’elit de Nova York. Però aquesta vida perfecta es torça poc abans que surti a la llum el seu primer llibre: una dona ha sigut assassinada i el seu marit, que ha desaparegut, es converteix en el principal sospitós. “El David ha creat una altra sèrie enèrgica amb un personatge femení complicat i fascinant al centre”, ha destacat Kidman.