Només 17 dels 103 candidats a presidir RTVE superen el primer tall (provisionalment)

De les 103 persones que van presentar la seva candidatura per formar part del consell d'administració de Radiotelevisió Espanyola, només 17 van aportar tota la documentació necessària per poder ser avaluats en el concurs públic. Ho va constatar la comissió mixta de control a RTVE en la reunió que va mantenir el dia 10 d'agost, segons ha publicat aquest divendres el 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). De totes maneres, els 86 candidats que han estat exclosos de forma provisional encara tenen la possibilitat de presentar la documentació requerida en un termini màxim de set dies. Si ho fan, seran inclosos a la llista definitiva d'admesos que la comissió té previst enviar a principis de setembre al comitè d'experts que ha de valorar la idoneïtat dels candidats.

Entre les 17 persones que han superat aquest primer tall de forma provisional hi ha alguns noms coneguts i vinculats a RTVE, com el director d''Informe semanal', Jenaro Castro, i l'expresentador de '¿Quién sabe dónde?' (i, més recentment, de 'Desaparecidos'), Paco Lobatón. També han sigut admesos altres professionals vinculats a TVE però menys mediàtics, com Toni Sevilla (actual director de continguts de la televisió pública), Antonio Casado (que fa 30 anys que realitza 'Telediarios'), Salvador Garrido (que va ser subdirector de '¿Quién sabe dónde?') o Manuel Ventero, que era el director de relacions institucionals de RTVE fins fa pocs dies, quan va ser substituït per María Escario. Concepción Cascajosa, que havia estat proposada com a consellera pel PSOE en el frustrat procés de renovació exprés de la cúpula de la corporació, també ha superat el tall, igual que el fundador de Wuaki.tv, Josep Mitjà.

La resta d'admesos són Mónica Armada (que exerceix d'advocada de la corporació), Rafael Bernardo, Rafael Camacho, Ángel García Castillejo, Santiago López Legarda, Juan Luis Manfredi, Miguel Ángel Martín, José Pedro Matamorón i Alejandro Perales.

D'altra banda, el comitè d'experts ha definit els barems que s'utilitzaran en el concurs per valorar els candidats, que podran obtenir un màxim de 100 punts en funció dels mèrits que presentin en diferents categories. L'aspecte més rellevant serà el seu projecte per a la corporació, que els permetrà sumar fins a 30 punts. L'experiència en l'àmbit de la gestió o de l'alta direcció en el sector de la comunicació atorgarà un màxim de 25 punts, i l'experiència professional en mitjans de comunicació (especialment si s'ha acumulat a RTVE) en donarà fins a 20. També permetrà sumar punts el fet d'haver treballat en l'àmbit de la docència o la investigació en el camp de la comunicació, l'experiència en el món del periodisme i els títols universitaris.

El comitè d'experts considerarà idonis els 20 candidats que obtinguin més punts, amb la condició que arribin com a mínim als 65. Aquests seran els noms que presentaran al Congrés i al Senat, que hauran d'escollir deu consellers i, entre aquests, un president.