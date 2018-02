Nou brot agut de Ciutadanofília a 'El País'

260x366 portada pais 10/2/18 portada pais 10/2/18

Una enquesta d''El País' situa Ciutadans com a força més votada en unes hipotètiques eleccions espanyoles que se celebressin immediatament. La portada diu que el partit s'enlaira "a costa d'un massiu transvasament del PP". Recordo quan, fa un parell d'anys, em divertia fent 'Pareu màquines' assenyalant la campanya del diari de Prisa per fer passar Ciutadans com a partit de centreesquerra, se suposa que per fer-lo més amable als ulls dels lectors. (I així es frenava l'avançament de Podem –quan se suposava que podia ser disruptiu, quins temps– i, també, en una gloriosa mostra de foc amic, es dificultava la cosa a Pedró Sánchez, àlies "insensato sin escrúpulos".) Bé, a hores d'ara ningú no dubta que Rivera i companyia, al costat de la sabata dreta, hi tenen la sabata més dreta.

L'altre exercici que he fet és anar a la deliciosa pàgina que vam elaborar al seu moment sobre les enquestes del 26-J. Recollíem fins a 58 sondejos i, a pilota passada, examinàvem el seu grau d'encert. El que ocupava la posició 58 de 58, és a dir, el més desastre, era precisament un d''El País'. Es va publicar el 4 de juny. Això vol dir tan sols 22 dies abans dels comicis. A Ciutadans li van donar un 26% més de projecció de vot que l'obtingut finalment. Si aquestes desviacions passen a tres setmanes de posar el vot a l'urna, què expressen les xifres publicades molts mesos abans? La versió oficial és que són indicatives d'una tendència. I una tendència versemblant, en aquest cas. Però convé no perdre de vista que allò que realment expressen els gràfics són els desitjos íntims de les capçaleres que publiquen les enquestes. Que per alguna cosa les han pagat. "Els electors premien el paper jugat a Catalunya i la imatge de tenir un projecte per a Espanya", diu el subtítol de portada. No, home, no: qui ho premia és 'El País'.