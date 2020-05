Telefónica ofereix la meitat d'O2 per plantar cara a BT i Sky al mercat britànic

Potencial sacsejada en el paisatge comunicatiu i mediàtic del Regne Unit. La companyia espanyola Telefónica i Virgin Media, proveïdora de televisió i internet per cable i de telefonia mòbil a les illes Britàniques, han accelerat les converses aquests últims dies per explorar una més que probable fusió entre l’esmentada Virgin i O2, la filial britànica de l'empresa espanyola. El grup resultant podria plantar cara a Sky i British Telecom, els dos grans gegants de les telecomunicacions del país, i fins i tot arribar a tenir la part més gran del pastís de clients britànics.

En un comunicat fet públic dilluns, Telefónica va confirmar les converses, revelades en primer lloc per l'agència Bloomberg. El procés està "en fase de negociació", s'hi deia, per bé que no es garantia un acord. Amb tot, fonts esmentades per la premsa britànica al llarg d'aquesta mateixa setmana apunten que l'anunci de la fusió podria ser imminent.

Liberty Global, propietària de Virgin Media, podria pagar al voltant de 10.000 milions de lliures (11.500 milions d'euros) a canvi de la propietat del 50% d'O2. L’empresa resultant s’estructuraria com a joint venture al 50%. El pagament de Liberty Global reflectiria la diferència de valor de mercat entre O2 i Virgin Media.

Eixugar deute

A banda de posicionar-se més encara en el mercat de telecomunicacions britànic, l’operació permetria a Telefónica un dels seus principals objectius actuals: eixugar una part del deute de 37.000 milions d'euros que té. Si finalment es produís la fusió, l'acord reuniria els 34 milions de clients de la xarxa mòbil d'O2, la més gran del Regne Unit, que compta amb marques com Tesco Mobile i Giffgaff, amb els clients de Virgin Media: 5,3 milions d'usuaris de banda ampla per cable i una gran base de TV de pagament i d'usuaris de mòbil. La companyia resultant tindria el 34% del mercat de clients de les illes i una facturació mínima anual d’11.000 milions de lliures.

El fet que Liberty Global sigui propietària del 10% de les accions de la cadena de televisió ITV és un altre valor afegit d'una operació que consolidaria el paisatge televisiu del Regne Unit amb tres grans operadors privats: Sky, BT i Virgin-O2, a més de la pública BBC.

Per la seva banda, la fusió d'O2 amb Virgin Media, que té una important càrrega de deutes que es remunten a la propietat que ostentava sobre les deficitàries empreses de creació d’infraestructura de cable NTL i Telewest, també oferiria a la companyia l’oportunitat de retallar de manera significativa la seva factura tributària i alliberaria més liquiditat per invertir en el costós desplegament de la xarxa 5G.

A més, l'associació amb O2 faria de Virgin Media una proposta prou atractiva per al consumidor en un moment en què Openreach, la filial propietat de British Telecom al 100%, inverteix milers de milions de lliures en el llançament de la banda ampla de fibra òptica, una operació que, quan es completi, comprometrà la fins ara posició dominant en cable i fibra de Virgin Media.

Una fitxa que en mou d'altres

Però com si es tractés d’unes fitxes de dòmino, un moviment de les característiques com el que podria tenir lloc en les pròximes hores o dies implicaria també la possibilitat d'un canvi de posició d’altres operadors. En aquest sentit, la pregunta més important ara mateix és com respondria Vodafone a la hipotètica fusió d’O2 amb Virgin.

Vodafone i Virgin Media acaben de signar un acord segons el qual Virgin Mobile podrà utilitzar la seva xarxa durant cinc anys a partir del 2021. Alhora, Vodafone podrà vendre serveis de banda ampla al Regne Unit accedint a la xarxa de cable de Virgin Media.

Una vinculació entre aquest últim i O2 obriria a Vodafone la possibilitat de convergir amb un competidor encara més potent. Per tant, és perfectament possible que Vodafone vegi la hipotètica joint venture amb bons ulls.

Telefónica ja va intentar el 2015 desfer-se d’O2 i vendre-la a la companyia Hutchison Whampoa, un gegant de les telecomunicacions amb seu a Hong Kong. Però la Comissió Europea no va permetre l’operació, xifrada en 13.200 milions d'euros, que hauria donat lloc a l'operador més important de telefonia mòbil del Regne Unit. L'executiu comunitari va considerar que la fusió d’O2 i Three, la filial britànica de l’operadora hongkonguesa, limitaria la competència en el mercat de telefonia mòbil al Regne Unit.

Però la crisi del covid-19 ha posat de manifest la importància per a milions de cases britàniques de comptar amb una bona connectivitat de mòbil i de banda ampla, així com del valor de paquets d’entreteniment domèstic integrals i a bon preu. A més, a mesura que el país surti del confinament, des de dilluns vinent fins al juliol, el govern del Regne Unit estarà cada vegada més ansiós perquè les empreses britàniques siguin com més fortes millor. Això és especialment important en el cas de proveïdors d’infraestructures crítiques com les telecomunicacions.