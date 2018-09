‘Operación Triunfo’ confia en la seva capacitat de regeneració

“No ens enganyem, estem una mica cagats. Superar l’èxit de l’any passat serà difícil”, confessa Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, sobre la nova edició d’'Operación Triunfo' ('OT'), que comença a rodar dimecres a La 1 a partir de les 22.40 hores, menys d’un any després de l’estrena de la temporada 2017, la que va fer ressuscitar el format. Com és habitual en el programa, els 18 aspirants a entrar a l’acadèmia es jugaran una de les 16 places disponibles a la gala 0. En el seu debut tindran uns padrins que poden empatitzar amb ells: la generació 2017 al complet visitarà el plató per donar el relleu als seus successors.

Tot i que el programa recorre als 'triunfitos' 2017 per enganxar els espectadors en la seva primera gala, Rubira assegura que ha arribat el moment de tallar el cordó umbilical i confia que els nous concursants facin oblidar els de l’anterior temporada. “Juguen en dues lligues diferents, uns estan a la professional i els altres estan tot just intentant entrar-hi”, explica. “Que ningú es pensi que duplicarem perfils. Que ningú busqui la nova Amaia, que ningú busqui qui és l’Alfred ni la nova Aitana. No hi ha perfils repetits, és gent genuïna, fresca i disposada a enamorar”, assegura Rubira sobre els concursants, escollits en un càsting en què han participat 16.000 persones.

Abans de l’emissió de la primera gala, els seguidors del programa ja s’han pogut familiaritzar amb els aspirants a 'triunfitos' d’aquesta edició. Durant el procés de càsting, 'OT' ha farcit el seu canal de Youtube –la principal finestra per captar el públic mil·lenial– amb entrevistes i vídeos resum de les diferents fases de selecció. A més, divendres, el mateix dia de la presentació de la nova temporada, el programa va utilitzar les seves xarxes socials –de nou, un dels canals que els ha permès ressuscitar entre el públic més jove– per anar desvelant els noms dels 18 concursants i anar fent públics els seus perfils oficials d’Instagram, que abans que arrenqui el concurs ja compten amb milers de seguidors. Dels aspirants, tres són catalans: Carlos, de 25 anys i de Barcelona, Luis, de 19 anys i del Masnou, i Miki, de 22 anys i de Terrassa. Si l’edició passada el concursant de més edat tenia 32 anys, aquest any no passen dels 25: gent molt jove per atrapar el públic que tradicionalment està més allunyat de La 1. Com a curiositat, aquest any, per primera vegada en la història del 'talent show', un concursant que havia estat seleccionat entre els 18 aspirants a entrar a l’acadèmia ha renunciat voluntàriament. Es tracta de José Antonio, un jove metge que està estudiant el MIR i que, finalment, ha decidit seguir endavant amb la seva carrera de cirurgià.

Os recordamos que los próximos concursantes de #OT2018 ya tienen sus propias cuentas de Instagram ✨ ¡La fórmula de este año es con . en lugar de _ ! ¿Lxs habéis encontrado ya? 😏 pic.twitter.com/SrYEQThaXL — OT 2018 (@OT_Oficial) 15 de setembre de 2018

Canvis en el professorat i en el jurat

A banda de noves cares de concursants, també hi ha novetats en el claustre de professors de l’acadèmia, en el jurat i en el plató. A més de la incorporació d'Itziar Castro com a professora d’interpretació, en substitució de Javier Ambrossi i Javier Calvo, també formarà part de l’equip de professors el cantant, Dj i productor Miqui Puig, que s’encarregarà de les classes de Cultura Musical, que l’any passat impartia Guille Milkyway. Puig, que l’any 2007 va ser jurat de 'Factor X', no és del tot aliè a 'OT', durant els últims mesos ha sigut el productor dels concerts d’Amaia, la guanyadora del 2017, amb The Free Fall Band. Pel que fa al jurat, Ana Torroja, ex-Mecano, agafa el relleu de Mónica Naranjo. Com l’any passat, el quart integrant serà rotatiu i canviarà cada setmana.

Enguany, La 1 seguirà la mateixa estructura d’emissions que l’any passat i després de cada gala –n’hi haurà 14– es podrà veure OT Chat, presentat per Noemí Galera, directora de l’acadèmia, i un dels concursants de l’edició anterior, Ricky Merino.

El plató d’'OT' també ha experimentant millores, després que durant l’edició anterior es patissin alguns problemes de so, com durant l’actuació fallida de David Bisbal a la gala final. S’ha ampliat l’aforament –que es duplica fins a arribar a 950 persones– i es comptarà amb una càmera en suspensió i quatre taules de so. La inversió en millores tècniques és un senyal de l’estatus d’'OT' com un dels programes estrella de La 1. Ha estat el format que, gràcies a la interacció amb l’àmbit digital, li ha permès recuperar un públic que no se sentia interpel·lat per la televisió pública.