'Operación triunfo' torna la setmana que ve sense públic a les gales

Després de dos mesos tancada, l'acadèmia d' Operación triunfo tornarà a obrir les portes ben aviat. Dimecres de la setmana que ve el concurs de talents tornarà a La 1 per completar la temporada que va quedar truncada al març com a conseqüència de la pandèmia de covid-19. Els nou concursants que encara seguien a la competició es disputaran la victòria en quatre gales, les mateixes que quedaven pendents quan el programa va quedar interromput. Els programes, però, s'emetran sense públic i "seguint els protocols establerts per als espectacles en recintes tancats", com a mesura de seguretat per prevenir l'expansió del coronavirus.

Roberto Leal, que durant aquesta pausa a OT ha fitxat per Atresmedia per presentar-hi Pasapalabra, serà l'encarregat de presentar aquest tram final de l'edició, tal com s'havia compromès a fer quan va signar la seva incorporació al grup privat. El concurs es reprendrà des del mateix punt en què va quedar aturat el 16 de març, quan TVE i la productora de l'espai, Gestmusic Endemol, van decidir tancar l'acadèmia. Així doncs, Gèrard i Hugo, els dos concursants que estaven nominats en aquell moment, es jugaran la permanència en la gala del dia 20. La resta de triunfitos que tornaran a l'acadèmia són Nia, Flavio, Anaju, Samantha, Eva, Bruno i Maialen.

En el seu comunicat d'aquest dilluns, Televisió Espanyola no ha precisat en quin moment es reobrirà l'acadèmia i simplement indica que serà "abans" que torni l'activitat al plató. Els tempos habituals del concurs apunten que hauria de ser entre dimecres i dijous, ja que els concursants solen tenir una setmana per preparar la gala següent. En aquest sentit, la cadena també confirma el retorn del resum diari de l'activitat a l'acadèmia que s'emetia de matinada i la reobertura del canal 24 hores a YouTube, que es posarà en marxa "en el mateix instant que els concursants entrin a l'acadèmia".

Mesures de seguretat

Com a requisit previ a la reobertura de l'acadèmia, Gestmusic "sotmetrà els nou concursants i tots els professionals que tinguin relació amb ells a les proves del covid-19". A més, les instal·lacions s'hauran de desinfectar abans que l'equip i els participants hi puguin entrar. El compte de Twitter del departament de comunicació de RTVE ha justificat d'aquesta manera que encara no s'hagi precisat en quin moment es reprendrà l'activitat, davant de les queixes d'alguns usuaris per la poca concreció sobre aquest punt. Cal tenir en compte que l'acadèmia d' OT és al Parc Audiovisual de Terrassa, és a dir, en una zona que es troba encara en la fase 0 del desconfinament.

Como se indica en la nota, Gestmusic les tiene que someter primero a unas pruebas. Hay que tener un poco de paciencia para que las cosas se puedan hacer bien. — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) May 11, 2020

A banda d'això, els serveis de prevenció de RTVE i de Gestmusic han fixat altres protocols per garantir la seguretat en el retorn del programa. Així, per exemple, s'han cancel·lat les visites de convidats a l'acadèmia, s'ha establert que els masterclass es facin telemàticament (excepte "alguna de puntual") i que classes les classes de veu i de cultura musical s'efectuïn també online.

Pel que fa a les gales, més enllà de l'absència de públic s'han previst altres mesures de seguretat: el jurat serà al plató però "seguint la distància reglamentària", els concursants es vestiran sols "sota la supervisió dels responsables de vestuari" i l'equip de maquillatges i perruqueria farà servir mascareta, guants i pantalla facial. Cada concursant farà servir, durant tota la gala, un micròfon de mà que no compartirà amb ningú més, i no hi haurà músics tocant en directe. Sí que es continuaran rebent artistes convidats, tot i que "en la mesura del possible es maquillaran i pentinaran ells mateixos".

La cadena també avança que "s'estudiarà la viabilitat que un familiar de cada concursant nominat pugui anar al plató, però evitant el contacte físic". En tot cas, això seria, com a molt aviat, a partir de la segona gala.